“نتيجتك هـنا” نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 بجميع المحافظات العراقية بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا
يستعد الآلاف من الطلبة و الطالبات وأولياء الأمور في مختلف أنحاء العراق لمعرفة الرابط المخصص لإعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 ليتمكنوا من الاطلاع عليها بمجرد ظهورها مباشرة، حيث أكدت وزارة التربية العراقية أنه سيتم تفعيل رابط نتائجنا التابع للوزارة للتسهيل على الطلبة والطالبات في إمكانية استخراج نتائجهم بالتفصيل بخطوات بسيطة وميسرة من المنزل دون الحاجة للنزول والتوجه الى المؤسسة التعليمية التابعين لها، ومن المقرر ان يبدأ الطلاب في خوض رحلة الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة، واليكم أهم وأبرز التفاصيل في التقرير التالي.
نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024
وفقا لما قررته وزارة التعليم العراقية فمن المفترض أن تنطلق امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول لعام 2024 في يوم 12 من شهر مايو الجاري، حيث يفتتح الطلاب امتحاناتهم بمادة التربية الدينية، و تنتهي الاختبارات في يوم 19 من مايو 2024، ولا يوجد أي شك انه تعتبر هذه المرحلة التعليمية من المراحل الهامة في مسيرة الطلاب التعليمية ويتحدد على أساسها مستواهم ومدي فهم واستيعاب المدخلات التعليمية التي تؤهلهم للانتقال للمرحلة المقبلة.
الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024
أكدت الوزارة انه سيتم الانخراط في اعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب بمجرد الانتهاء من اختبارهم في كل مادة حتى يتم العمل على رفع وإظهار نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 في اسرع وقت ممكن، وأوضحت الخطوات اللازمة لاستخراج النتائج إلكترونيا، وقد جاءت على النحو التالي:
- أولاً: الولوج إلى موقع نتائجنا من هنا.
- ثانيًا: تحديد المرحلة التعليمية المستعلم عنها.
- ثالثًا: إدخال بيانات الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.
- رابعًا: تحديد المحافظة التابع لها.
- خامسًا: الضغط على كلمة تنزيل.
- سادسًا: ستظهر في الحال كافة التفاصيل المتعلقة بدرجات الطلاب في كل مادة.
- يمكن حينها استخراج النتيجة من ملف Pdf الذي تم تنزيله.