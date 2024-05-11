“نتيجتك هـنا” نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 بجميع المحافظات العراقية بالاسم والرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا

يستعد الآلاف من الطلبة و الطالبات وأولياء الأمور في مختلف أنحاء العراق لمعرفة الرابط المخصص لإعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 ليتمكنوا من الاطلاع عليها بمجرد ظهورها مباشرة، حيث أكدت وزارة التربية العراقية أنه سيتم تفعيل رابط نتائجنا التابع للوزارة للتسهيل على الطلبة والطالبات في إمكانية استخراج نتائجهم بالتفصيل بخطوات بسيطة وميسرة من المنزل دون الحاجة للنزول والتوجه الى المؤسسة التعليمية التابعين لها، ومن المقرر ان يبدأ الطلاب في خوض رحلة الامتحانات خلال الأيام القليلة المقبلة، واليكم أهم وأبرز التفاصيل في التقرير التالي.

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024

وفقا لما قررته وزارة التعليم العراقية فمن المفترض أن تنطلق امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول لعام 2024 في يوم 12 من شهر مايو الجاري، حيث يفتتح الطلاب امتحاناتهم بمادة التربية الدينية، و تنتهي الاختبارات في يوم 19 من مايو 2024، ولا يوجد أي شك انه تعتبر هذه المرحلة التعليمية من المراحل الهامة في مسيرة الطلاب التعليمية ويتحدد على أساسها مستواهم ومدي فهم واستيعاب المدخلات التعليمية التي تؤهلهم للانتقال للمرحلة المقبلة.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024

أكدت الوزارة انه سيتم الانخراط في اعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب بمجرد الانتهاء من اختبارهم في كل مادة حتى يتم العمل على رفع وإظهار نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 في اسرع وقت ممكن، وأوضحت الخطوات اللازمة لاستخراج النتائج إلكترونيا، وقد جاءت على النحو التالي: