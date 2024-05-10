تحديث لعبة ببجي موبايل 2024 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ ( كل الهواتف) لتحصل علي تحسينات ومزايا جديدة.. أقوي إصدار نزل

لقد تم إصدار تحديث لعبة ببجي الجديد للعبة لعام ٢٠٢٤ ، والذي يقوم بمنح المزيد من الأشياء والاختيارات الأفضل داخل اللعبة، حيث تعد لعبة ببجي من أشهر الألعاب على مستوي العالم، والتي يمكن أن تقوم بالجمع بين الأصدقاء مما يجعل اللعب أكثر حماسا، ولذلك سوف نوضح لكم ما هي المزايا الجديدة التي يضيفها التحديث الجديد للعبة، ومتي يمكن تفعيله داخل اللعبة.

مميزات تحديث لعبة ببجي

يمكنك من خلال هذا التحديث أن تحصل على الأسلحة الجديدة والملابس وتفتح مجموعة من المهام، والأن سوف نشير إلى المميزات المضافة في هذا التحديث في النقاط التالية:

إضافة حامله للأسلحة يمكن أن تحمل بها الأسلحة الثقيلة أثناء اللعب في هذا التحديث بالإضافة أيضا إلى حاملة الطيران.

فتح مدن جديده يمكن أن تذهب إليها موجوده على الخريطة أثناء اللعب من خلال تحديث لعبة ببجي الجديد.

وجود أسلحة جديدة مثل المسدس المغناطسي والذي يمكن به أن تلفت نظر الأشخاص من حولك.

اضافة أنواع جديدة من السيارات داخل اللعبة، مما يجعل عملية اللعب أكثر متعه، كما يوجد منظار طبيعية جديدة يتم إدخالها في اللعبة.

متي يتم تفعيل التحديث الجديد للعبة ببجي

لقد وضحوا القائمين على لعبة ببجي أنه هناك موعد قريب لتفعيل ذلك التحديث، وإليكم هذه التفاصيل في النقاط التالية: