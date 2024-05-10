نكشف وظائف بمرتب 10000 جنيه من وزارة الشباب للجنسين في 10 محافظات.. شغلانة حلوة وقبضها مش قليل

يتساءل معظم الأشخاص عن وظائف بمرتب 10000 جنيه، حيث قد أعلنت مؤخرا وزارة الشباب والرياضة المصرية عن وجود عدد من الوظائف الخالية في القطاع الخاص والتي تخص اللياقة البدنية والرياضة، وذلك وفقا لمجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية، التي يلزم أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للتقديم على هذه الوظائف، وسوف نشير إليكم في ذلك المقال إلى الشروط المطلوبة، مع توضيح مميزات هذه الوظائف والتخصصات المطلوبة.

المتطلبات الأساسية عن وظائف بمرتب 10000 جنيه

لقد وضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يوجد مجموعة من الشروط الأساسية يتم على أساسها قبول الأشخاص المتقدمين للوظائف الخالية بها في اللياقة البدنية، وإليكم هذه الوظائف موضحه كالتالي:

لقد وضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يشترط وجود عامل الخبرة لفتره لا تقل عن سبع سنوات وخاصة في مجال المبيعات.

بالإضافة أيضا إلى أنه من الشروط المهمة المطلوبة أن يكون الشخص المتقدم حاصل على مؤهل عالي.

كذلك يشترط وجود مجال المعرفة والخبرة في الرياضة واللياقة البدنية.

لا سيما إجادة التحدث باللغة الإنجليزية للتقدم بهذه الوظائف.

التخصصات والمزايا المطلوبة في وظائف اللياقة البدنية

أشارت وزارة الشباب والرياضة في مصر أن من أهم المزايا التي تعرضها في وظائفها أنها تقدم وظائف بمرتب 10000 جنيه، وغيرها من المميزات الأخرى شرط توفر التخصصات المطلوبة، وإليكم هذه التفاصيل موضحه في النقاط التالية:

من ضمن التخصصات المطلوبة متخصصين في مجال اللياقة البدنية شرط وجود عامل الخبرة.

كما يطلب أيضا موظفين في مجال المبيعات.

حيث أنه من ضمن المزايا المعروضة وجود أجازه بشكل رسمي يومين في الأسبوع.

بالإضافة أيضا أنه أقصي عدد ساعات العمل ٨ ساعات.

تبدأ هذه الوظائف أيضا برواتب جيدة حيث يمكن أن يصل راتب الشخص إلى حوالي ٢٥ ألف جنية مصري.

وظائف وزارة العمل بمحافظة بورسعيد 2024

تم الإعلان في الفترة الأخيرة عن وظائف وزارة العمل للشباب منالجنسين، من حملة المؤهلات المتوسطة بمحافظة بورسعيد متمثلة في التالي:

100 عامل خياطة من الجنسين بالمنطقة الحرة.

20عامل مكواة من الجنسين.

1 فني رش.

20عامل فني مغسلة.

10 فني صيانة ماكينات.

وظائف وزارة العمل في أسيوط

تم الإعلان عن وظائف وزارة العمل في أسيوط، والتي يبلغ عددها نحو200 وظيفة في 12 شركة مختلفة، ومن الوظائف المطلوبة ما يلي: