كيف أحصل على شدات ببجي مجانا 2024؟.. اكسب 5000 شدة في الدقيقة ونزل التحديث الجديد لـ PUBG Mobile

نجد أن لاعبين لعبة ببجي الشهيرة في حالة بحث مستمرة عن كيف احصل على شدات ببجي مجانا، وذلك بهدف الاستفادة من المميزات المتواجدة داخل اللعبة مثل الحصول على أسلحة ذات تقنيات عالية، أو شراء ملابس وأحذية جديدة، كل ذلك يمكن الحصول عليه بعد شحن شدات ببجي، وكما نعلم أن شحن الشداد يكون برسوم مادية، ولكن في الفترة الأخيرة تم توفير أكثر من طريقة تساعد اللاعب في شحن الشدات بشكل مجاني، تابعوا الفقرات القادمة لمعرفة طرق الشحن المجانية.

كيف احصل على شدات ببجي؟

تستطيع أن تقوم بشحن شدات ببجي بأكثر من طريقة بشكل مجاني، ولكن تكثر المواقع الإلكترونية التي تقوم بسرقة البيانات ومنها اختراق الحساب الخاص بك في لعبة ببجي، لذا يجب الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي من خلال متابعة النقاط التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي ميداس باي.

من ثم اختيار الخدمة الراغب بها وهي شحن شدات مجانية.

يتم تدوين بيانات الحساب والتي تتمثل في رقم ID ومن ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.

بعد ذلك تقوم بمشاهدة الإعلان التي توفرها المنصة وعقب الانتهاء من الإعلان يتم شحن الشدات إلى الحساب.

تستطيع الخروج من الموقع والعودة مرة أخرى إلى تطبيق اللعبة ومن ثم التأكد من شحن الشدات وتحويلها إلى الحساب.

كيفية تحميل لعبة ببجي؟

يمكن تحميل لعبة ببجي لكافة أنواع الهواتف ولكن في حالة وجود ذاكرة تخزين تسع اللعبة، وتأتي طريقة التحميل كالتالي: