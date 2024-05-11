طالع اسمك.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 PDF عموم المحافظات العراقية على منصة مظلتي

دولة العراق من الدول الرائدة في تقديم الدعم الاجتماعي والمعنوي لمواطنيها على كافة المستويات، وفي الفترة الاخيرة كثرت الأحاديث حول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، حيث هناك الآلاف من المواطنين في مختلف المحافظات العراقية يتطلعون بشغف لمعرفة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر، وخاصة انه من المواضيع الشائكة في الشارع العراقي في ظل الظروف الاقتصادية المتراجعة على المستوى المحلي والعالمي، ومن موقعنا هذا نود ان نتشارك معكم في تقديم المزيد من التفاصيل، لذلك تابعوا معنا السطور التالية.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، تحاول الحكومة العراقية قدر المستطاع توفير كافة السبل من أجل تحسين الحالة المعيشية للمواطنين، لذلك تم اطلاق حملة الرعاية الاجتماعية التي تعطي فرصة للفئات المستحقة للحصول على راتب شهري يساعدهم على توفير احتياجاتهم، وفي هذا الصدد حددت الوزارة والجهات المعنية بعض الشروط اللازمة لتضمن وصول الدعم إلى المستحقين دون أي تحيز أو تفضيل، وشملت هذه الشروط ما يلي:

لابد وأن يكون المواطن المستفيد من المنحة عراقي الجنسية ويقيم بشكل دائم في العراق.

يشترط ان يكون من محدودي أو منعدمي الدخل مع تقديم اثبات على ذلك.

لابد ان يكون المستفيد من ذوي الإعاقة أو أصحاب الأمراض المزمنة التي تحول بينهم وبين استطاعتهم على العمل.

يشترط ألا يمتلك المستفيد أي أصول او عقارات ذو قيمة سعرية عالية.

عمر الرجال يجب أن لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام، أما بالنسبة للنساء فلا يقل عن 15 ولا يزيد عن 55 عام.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

اوجدت الوزارة العراقية طريقة إلكترونية سهلة ومضمونة للاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 للجميع في مختلف المحافظات بمجرد ظهورها، وأوضحت الخطوات اللازمة لذلك وهي كالتالي: