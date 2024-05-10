“بتصميم خرافي ينافس آيفون“ .. مواصفات هاتف realme gt neo 6 الأفضل على الأطلاق وسعر الهاتف مفاجأة !!

أطلقت شركة ريلمي هاتف جديد وهو realme gt neo 6 ووفقا لما نقلته العديد من المصادر أن هذا الهاتف سوف يكتسح الأسواق وذلك بسبب المواصفات الرائعة التي يمتلكها وذلك مقارنة بسعره فهو يناسب الفئات المتوسطة حيث أنه يوجد من الهاتف ثلاث اصدارات مختلفة وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

realme gt neo 6

يمتلك هاتف realme gt neo 6 العديد من المواصفات الفائقة التي تجعلك تقوم بشرائه على الفور ومن أبرز تلك المواصفات:

الهيكل الخارجي للهاتف مصنوع من البلاستيك.

من أبرز ما يميز الهاتف أنه مقاوم للمياه والغبار وذلك بشهادة IP65.

شاشة الهاتف من النوع AMOLED وقياسها 6.78 بوصة بدقة 2780×1264 بيكسل، بينما كثافة بيكسالتها 450

بيكسل لكل بوصة وسطوعها يصل حتى 6000 شمعة.

رامات الهاتف من النوع LPDDR 5X والذاكرة 4.0 UFS.

نظام تشغيل الهاتف هو أندرويد 14.

يمتلك معالج كوالكوم سناب دراجون ثماني النواة بتردد 3.0 هرتز.

الهاتف يدعم شريحتين بنظام الفايف جي.

واجهة الهاتف Realme UI 5.0.

الهاتف يمتلك 2 كاميرا خلفية الأولى دقتها 50 ميجابكسل والثانية دقتها 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى أنه يوجد فلاش

وذلك من أجل التقاط الصور الليلية.

يوجد كاميرا سيلفي دقتها 32 ميجابكسل.

يدعم مستشعر الإصبع ويوجد أسفل الشاشة.

سعة البطارية 5500 أمبير وتشحن بقدرة 120 وات.

يأتي من الهاتف اللون الأخضر والفضي والبنفسجي.

سعر هاتف realme gt neo 6

يوجد من هاتف realme gt neo 6 3 إصدارات وهم: