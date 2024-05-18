“شــوف أسـمــك هُنـــا men.gov.ma“ النتائج النهائية لمباراة التعليم 2024 بالمغرب وإجراءات القبول

يبحث الكثير من المتقدمين عن النتائج النهائية لمباراة التعليم 2024 وهي من المسابقات التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب من أجل توفير فرص عمل للعاملين في مجال التدريس وذلك من أجل الحد من مستوى البطالة وتحسين المستوى الاقتصادي لدى المواطنين، ووفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه تم الإعلان عن أسماء المقبولين وهذا ما سوف في النقاط التالية.

النتائج النهائية لمباراة التعليم 2024

للاستعلام عن نتائج مباراة التعليم بالمغرب يرجى اتباع التعليمات الآتية:

الخطوة الأولى يجب عليك الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم. الخطوة الثانية من القائمة الموضحة يرجى الضغط على خيار مباراة التعليم. الخطوة الثالثة قم بالنقر على زر نتائج مباراة التعليم. الخطوة الرابعة يتطلب منك تحديد الجهة التي قمت بالتقديم بها. الخطوة الخامسة قم بتدوين رقم التسجيل الخاص بك. أخيرا اضغط على استعلام وسوف تظهر النتيجة الخاصة بك.

ما هي إجراءات القبول في الاختبارات النهائية لمباراة التعليم بالمغرب؟

صرحت وزارة التربية الوطنية والتعليم عن مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها على المقبولين في مباراة التعليم وهي:

يجب العلم أنه يتم توزيع المقبولين وفقا لخبراتهم وترتيب الاختيارات.

يتم توزيع المقبولين على المناصب الخالية وذلك يتم وفق التخصصات المطلوبة.

في حين اكتشاف أي تلاعب في الأوراق المقدمة يتم إلغاء نجاح المترشح واستبداله بمترشح آخر.

إذا تم اكتشاف أن الناجح قام بالغش أثناء اختبارات المباراة سوف يتم الغاء نجاحه، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات القانونية التي وضعتها الوزارة في حالات الغش.

أكدت الوزارة أنه يجب على المقبولين الذهاب إلى مراكز التدريب والتعليم الجهوية في المواعيد المحددة وذلك من أجل استكمال الإجراءات.