شلون نتيجتك.. خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024 عبر وزارة التربية والتعليم العراقية عموم المحافظات

بعد انتهاء امتحانات الصف الثالث المتوسط، ينتظر كل من الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتائج الصف الثالث المتوسط، أعلنت وزارة التعليم في العراق عن بذل جهود مضاعفة لضمان أن يحصل كل طالب على حقه، وأن تكون النتائج عادلة دون أي انحياز، تم تشكيل لجنة متخصصة من أبرز المعلمين والمراجعين في مختلف المواد للإشراف على عملية التصحيح، بهدف ضمان الدقة والعدالة في النتائج النهائية.

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2024

لتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور، وزارة التربية والتعليم العراقية وضعت رابطًا لموقعها الرسمي، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المدارس، مما يساهم في تجنب التكدس والازدحام. للاستعلام عن النتائج، يتبع الطلاب الخطوات التالية:

يقوم الطالب بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عبر محركات البحث.

بعد الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع، ينقر الطالب على زر “استعلام عن النتيجة”، ثم يحدد المحافظة التي يرغب في الاستعلام عن نتيجتها.

بعد تحديد المحافظة، يقوم الطالب بإدخال اسمه ورقم جلوسه في الحقول المخصصة لذلك.

عند الانتهاء من كتابة جميع البيانات، ينقر الطالب على زر “بحث”.

بعد إصدار نتيجة وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي، يمكن للمستعلمين تحميل النتيجة بصيغة PDF على أجهزتهم.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024 بالعراق

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن موعد محدد لظهور نتائج الامتحانات، ولكن الاعتقاد السائد بين الطلاب أن النتائج ستكون مرتفعة للغاية، يعود هذا الاعتقاد إلى سهولة الامتحانات في جميع المواد، حيث أُجريت الاختبارات على مستوى يناسب الطلاب المتوسطين، ولم يتم رصد أي محاولات للغش أو التسريب خلال العام الدراسي الحالي.

ينتظر الجميع النتائج بفارغ الصبر، حيث تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي تحدد مصير كل طالب، بعد هذه المرحلة، يأتي الاختبار الثانوي العام، لذا يسعى الجميع إلى تحقيق معدل عالٍ للتأهل لهذه المرحلة الأهم في حياتهم الدراسية.