“جرب وعيش حرب الشوارع“ تنزيل لعبة LA Noire الأحدث من جراند اوتو ثيفت GTA

ندى آخر تحديث
“جرب وعيش حرب الشوارع“ تنزيل لعبة LA Noire الأحدث من جراند اوتو ثيفت GTA
لعبة LA Noire

صرحت روكستار عن أنه من المقرر إضافة لعبة LA Noire إلى مكتبة لعبة جراند ثيفت أوتو وفقا لما أعلنت عنه أيضا أنه سوف يكون في شهر مايو بالإضافة إلى إضافة لعبة الفتى المشاغب أيضا، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

لعبة LA Noire

من المقرر إضافة لعبة LA Noire ضمن قائمة لعبة جراند  أوتو حيث تعتبر لعبة LA Noire واحدة من الألعاب الإلكترونية والتي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2011 وهي تدور أحداثها أيضا داخل مدينة لوس أنجلوس وهي تتم من خلال أن اللاعب يقوم بدور المحقق كول الذي يسعى نحو حل الجرائم والحد من ارتكابها، ويجب العلم أن تلك اللعبة توضح مجموعة من الجرائم التي حدثت بالفعل داخل مدينة لوس أنجلوس في عام 1974، ووفقا لما أوضحته بعض المصادر أنه سوف يتم منح سيارتين بشكل مجاني تماما وذلك لمشتركي لعبة جاتا بلس.

الجدير بالذكر أن روكستار سوف توسع السلسلة الخاصة بها ومن المقرر أن تقوم بإضافة الكثير من الألعاب لديها في الفترة القادمة.

خطوات تحميل لعبة LA Noire

يرجى اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل لعبة LA Noire بنجاح:

لعبة LA Noire
لعبة LA Noire
  1. أولا يجب عليك فتح متصفح الويب الذي تقوم باستخدامه.
  2. في محرك البحث قم بكتابة اسم اللعبة وهي لعبة LA Noire ثم اضغط على تحميل.
  3. انتظر بضع ثواني قم بتثبيت اللعبة بشكل يدوي.
  4. قم بفتح اللعبة واتبع التعليمات الموضحة أمامك حتى تقوم بإنشاء حساب لديك بنجاح.
  5. أخيرا ابدأ باللعب واستمتع بأجواء الإثارة والمغامرة.
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معلومات الكاتب
ندى

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