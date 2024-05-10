أفلام كرتون على مدار اليوم …. تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات بجودة HD

مع اقتراب موعد إجازة نهاية العام الدراسي بدأت عدد كبير من الأمهات في البحث عن تردد قناة توم وجيري الجديد 2024، التي تعد من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في عرض عدد كبير من الأفلام الكرتونية على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على النايل سات …..

قناة توم وجيري 2024

على الرغم من كثرة القنوات الفضائية إلا أن قناة توم وجيري أصبحت من أهم القنوات الفضائية على محرك البحث جوجل، وهذا بفضل اختيارات القناة في عرض باقة كبيرة من الأفلام الكرتونية والفيديوهات التعليمية الخاصة بالأطفال خاصة بداية من عمر 4 سنوات حتى 11 عام، كما تتعهد إدارة القناة بعدم عرض أي محتوى غير لائق يتعارض مع العادات والتقاليد العربية وهذا ما تحرص عليه إدارة قناة توم وجيري منذ بداية ظهورها على النايل سات.

تعرض قناة توم وجيري عدد كبير من الأفلام الكرتونية منها تنة ورنة وتوم وجيري والسمكة نيمو وغيرها من الأفلام التي يفضلها مشاهدتها عدد كبير من الأطفال بل والكبار، تبث قناة توم وجيري ترددها على القمر الصناعي نايل سات مجاناً دون الحاجة لدفع اشتراك شهري أو سنوي،وبجودة عالية ، وإليكم تردد القناة على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات

التردد: 12149.

القمر الصناعي: النايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة : HD.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات