“المشاكسين وصلوا ياولاد” نزل تردد توم وجيري الجديد 2024 القط والفار لمشاهدة سلسلة من أجمل الأغاني والأناشيد الدينية

قناة توم وجيري أطفال هي من أبرز القنوات الفضائية التي نالت على شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، وأصبحت هي الرائدة في عالم الأطفال ما بين تقديم الأغاني والأناشيد، بالإضافة إلى كم كبير من المسلسلات والأفلام الطفولية المميزة، حتى أنه أصبح من السهل إمكانية القيام بتحميل القناة واستقبالها على جميع الأقمار الصناعية سواء النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة توم وجيري أطفال 2024

وعن إمكانية القيام بإستقبال قناة توم وجيري أطفال على كافة الأقمار الصناعية ومشاهدة العديد من الأفلام والمسلسلات الطفولية المميزة، ما جاء وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة القط والفار هو النايل سات.

بينما يمكن معرفة التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال فهو 12149.

معامل الترميز الخاص بقناة توم وجيري أطفال هو 27500.

استقطاب قناة توم وجيري أطفال أفقي.

خطوات استقبال قناة توم وجيري أطفال 204 النايل سات

وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة توم وجيري أطفال الجديد على الأقمار الصناعية التي من بينها النايل سات، وفقًا لما يلي:-