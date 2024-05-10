حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 1445… والموعد الرسمي لصرف رواتب شهر يونيو

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 1445، والتي أصبحت محور اهتمام وبحث الكثير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة وأعلنت الجهات المختصة بالمؤسسة عن حسم الجدال الذي بدأت ينتشر في عدد من المواقع الالكترونية خلال الساعات الأخيرة وتوضح بعض الأمور للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن رواتبهم ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر من عدمه والموعد الرسمي لصرف رواتب شهر يونيو 2024…

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 1445

حيث كشفت المؤسسة العامة للتقاعد على الإنترنت عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 1445، لشهر يونيو أن الأخبار التي يتم نشرها خلال الساعات الأخيرة ليس لها أي أساس من الصحة وأنها لم تعلن بشكل رسمي عن أي زبادة في رواتب المتقاعدين سواء للعسكريين أو المدنيين ، ومن المقرر أن يتم صرف الرواتب بدون أي زيادة وأنه في حالة طرح زيادة على الرواتب سوف يتم الإعلان عن هذا القرار رسمياً ، وتشدد الحكومة على عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي قد تحمل الحكومة الكثير من الضغوطات ….

موعد صرف رواتب التقاعد شهر يونيو 2024

وأشارت المؤسسة العامة للتقاعد بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين والذي سوف يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ، وفي حال إذا كان اليوم الأول عطلة رسمية أو إجازة يتم تبكيره أو تأخيره ، وقد أعلنت وزارة المالية السعودية عن أنه من المقرر أن يتم نزول رواتب المتقاعدين شهر يونيو 2024 يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024 والموافق 25 دي القعدة 1445، بدلاً من الأول من يونيو والموافق يوم السبت وهو عطلة رسمية في المملكة السعودية.