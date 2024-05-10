سجل واقبض 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024 عبر موقع وزارة القوى العاملة

منحة العمالة الغير منتظمة 2024، من أكثر برامج الدعم الذي يبحث عنه عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة خاصة بسبب غلاء الأسعار والحالة الإقتصادية المتعثرة لعدد كبير من الأسر من محدودي الدخل والعاطلين عن العمل، وكانت وزارة القوى العاملة أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة ، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

أعلنت وزارة القوى العاملة للمرة الأولى عن منحة العمالة الغير منتظمة خلال تداعيات فيروس كورونا والتي أعلنت عنها الحكومة المصرية بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمساعدة عدد كبير من المواطنين والأشخاص الذي تأثر دخلهم بسبب قرارات الحظر التي أعلنت عنها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدت وزارة القوى العاملة على الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك أنه من المقرر أن يتم تفعيل رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة خلال الأيام الأولى المقبلة ، وإليكم خطوات التسجيل ….

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت.

ثم اختر منحة العمالة الغير منتظمة.

بعد ذلك ادخل اسم المواطن والرقم القومي الخاص به.

كتابة رقم الموبايل .

تأكد من إدخال البيانات صحيحة.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.

في حالة الموافقة على الطلب المقدم سوف يتم ارسال رسالة الكترونية على الهاتف المسجل مكتوب بها موعد ومكان صرف المنحة.

أماكن صرف منحة العمالة الغير منتظمة