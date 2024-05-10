4000 دولار فوري الان.. رابط حجز العملات للأغراض الشخصية 2024 مصرف ليبيا المركزي

أطلقت حكومة ليبيا خدمة حجز العملات للأغراض الشخصية في كافة انحاء الدولة عبر مصرف ليبيا المركزي، بما يُسهل على جميع المواطنين في الدولة من القيام بحجز العملات التي تصل قيمتها لـ 4000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى العملات الأجنبية، إضافة إلى أن ذلك يكون وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط الهامة التي يتم الإعلان عنها من قبل المصرف، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

طريقة حجز 4000 دولار أمريكي 2024 مصرف ليبيا

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بحجز الـ 4000 دولار امريكي في ليبيا، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع مصرف ليبيا المركزي الرسمي.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المصرف.

القيام بإختيار خدمة حجز العملات الأجنبية.

تحديد نوع العملة والكمية التي ترغب في حجزها.

القيام بإستكمال معلومات الشخص المتقدم والبيانات البنكية.

التأكد من المعلومات التي تم إدخالها صحيحة.

الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.

ما هي شروط حجز 4000 دولار في ليبيا؟

وعن الشروط التي يجب وأن تنطبق على كافة المتقدمين الراغبين في الحصول على الـ 4000 دولار أمريكي، ما جاء على النحو الأتي:-