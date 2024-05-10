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نتيجتك ظهرت؟.. رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق
تعتبر نتائج السادس الاعدادي الدور الأول من أكثر النتائج التي عليها بحث كبير في الوقت الحالي، خاصة بعد الإنتهاء من تصحيح جميع أوراق الإمتحانات والعمل على رصد الدرجات التي تشمل كافة الطلاب والطالبات في دولة العراق، وفي السطور التالي نوضح لكم موعد بداية ونهاية الإمتحانات والموعد المتوقع لعرض النتائج في العراق.
موعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول
وحددت وزارة التربية العراقية، امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول، وفقًا لما يلي:-
- تبدأ امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول يوم الأحد الموافق 12 من شهر مايو 2024، على أن تكون شاملة مادة التربية الإسلامية.
- إضافة إلى نهاية امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول يوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو 2024 وذلك بمادة اللغة التركمانية.
خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في العراق 2024
وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في العراق، وفقًا لما يلي:-
- ان يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.
- كذلك يتم القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.
- على أن يتم اختيار نتائج الصف السادس الإعدادي.
- بعدها يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالطالب من الإسم والرقم الإمتحاني.
- الضغط على زر “بحث”.
- لتتمكن من عرض جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة في محافظات العراق.