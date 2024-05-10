نتيجتك ظهرت؟.. رابط نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 عموم محافظات العراق

تعتبر نتائج السادس الاعدادي الدور الأول من أكثر النتائج التي عليها بحث كبير في الوقت الحالي، خاصة بعد الإنتهاء من تصحيح جميع أوراق الإمتحانات والعمل على رصد الدرجات التي تشمل كافة الطلاب والطالبات في دولة العراق، وفي السطور التالي نوضح لكم موعد بداية ونهاية الإمتحانات والموعد المتوقع لعرض النتائج في العراق.

موعد امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول

وحددت وزارة التربية العراقية، امتحانات السادس الاعدادي الدور الأول، وفقًا لما يلي:-

تبدأ امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول يوم الأحد الموافق 12 من شهر مايو 2024، على أن تكون شاملة مادة التربية الإسلامية.

إضافة إلى نهاية امتحانات الصف السادس الاعدادي الدور الأول يوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو 2024 وذلك بمادة اللغة التركمانية.

خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في العراق 2024

وهناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في العراق، وفقًا لما يلي:-