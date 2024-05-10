رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024 عبر رابط تطبيق ولي الأمر

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة عن رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان 2024، بعدما أعلنت وزارة التعايم عن إنتهاء أعمال التصحيح وظهور النتائج الخاصة بالطلاب في جميع الصفوف بداية من المرحلة الإبتدائية حتى الثانوية، وأعلنت الوزارة عن توفير تطبيق ولي الأمر تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وإليكم خطوات الإستعلام ….

رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب سلطنة عمان

حيث يبحث عدد كبير من أولياء الأنور عن طريقة سهلة لتحميل تطبيق ولي الأمر والذي يمكنكم تحميله بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على متجر جوجل بلاي الموجود على هاتفك.

اكتب تطبيق ولي الأمر في خانة البحث.

سوف يظهر أمامك التطبيق اضغط على أيقونة “تحميل”.

قم بتثبيت التطبيق واضغط على “فتح”.

ادخل البريد الالكتروني لولي الأمر وإسم الطالب وبياناته .

بعد إنشاء الحساب على التطبيق يمكنك الإستفادة من الخدمات التي يقدمها التطبيق .

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب من البوابة التعليمية

كما أكدت وزارة التعليم بسلطنة عمان عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج الطلاب والذي يمكن الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية: