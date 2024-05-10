رابط التسجيل في برنامج السكن الترقوي 2024 في الجزائر …. والشروط المطلوبة

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في برنامج السكن الترقوي 2024، والتي لاقت اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين،خاصة من أصحاب الدخل المنخفض والذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية التي تقدمها الحكومة بأسعار مخفضة وتسهيل طرق السداد على فترات طويلة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل في السكن الترقوي والشروط المطلوبة ….

رابط التسجيل في برنامج السكن الترقوي 2024

يعد برنامج السكن الترقوي 2024، من أهم برامج الدعم السكني في الجزائر والتي تسعى من خلاله على توفير حياة كريمة لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على شراء منزل ، ومن خلال اتباع الخطوات الآتية سوف تتمكنوا من التقديم في برنامج سكن الترقوي 2024 الجزائر ….

زيارة موقع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

ادخل رقم التعريف الوطني الخاص بك.

اختر الدائرة أو الولاية التي تقيم بها.

اختر الولاية الذي ترغب في الحصول على محدة سكنية بها.

اختر قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة.

اختر السكن الترقوي المدعم.

ثم ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة.

كتابة البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

اضغط على أيقونة “تسجيل”.

شروط التسجيل في برنامج سكن الترقوي 2024 في الجزائر

وأعلنت الحكومة الجزائرية عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في برنامج دعم سكن الترقوي والتي جاءت كالتالي: