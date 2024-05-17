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“50.000 جــوهــرة مجـــانـيـة 100%“ شحن اكواد فري فاير مجانا FREE FIRE موقع غارينا الأصلي واستبدال الأكواد || .. تحميل اللعبة الأصلية
اكواد فري فاير مجانا
سوف نوضح لكم خطوات استبدال أكواد فري فاير، تعتبر أكواد فري فاير من أكثر الأشياء التي تميز اللعبة ويبحث عنها عدد كبير من اللاعبين حيث أنه يمكنك الحصول على الكثير من الجواهر و المكافآت المختلفة عند استبدالها، ولكن يجب العلم أن تلك الأكواد تنتهي بعد مرور فترة محددة لذلك كن حريصا على استخدام أكواد فعالة.
استبدال أكواد فري فاير
بعد أن تقوم بالحصول على الأكواد التي تريدها يرجى استبدالها من خلال اتباع الخطوات التالية من أجل الحصول على المكافآت:
- في بداية الأمر يتطلب منك الدخول على موقع غارينا الإلكتروني.
- بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة، ويمكنك أيضا تسجيل الدخول باستخدام حسابك على الفيسبوك أو جوجل.
- يرجى كتابة الكود في المكان المخصص له.
- بعد ذلك قم بإدخال الرقم المعرف لديك في اللعبة.
- أخيرا اضغط على شحن وسوف تستلم الهدية في حسابك.
اكواد فري فاير مجانا
يجب العلم أنه يمكنك الحصول على الملابس المميزة والأسلحة الفائقة بالإضافة إلى المعدات والجلود وغيرها من الأشياء الأخرى عند استخدام أكواد فري فاير، وتلك الأكواد هي:
- FERTY9IHKBOV98U
- FVBERFJUVYTSRF4
- F45NJTKYOHJV7HN
- FJ8FG7BSJU6YT3R
- FIRUYHGFBCNI8S7
- F8FXTHR8KIUHWG4
- FJUYHGRBFNKYTG4
- FHYJKYI9IERJ56Y
- FtFTGVBHNJ4FRUGT
- FINJUJT67HYH644
- FTCHGFRT6Y]675B
- FYTJT67UKJTU8IN
- FGBDENKIR8GU7YH
- FLKDLO98UAY64QE
- FIA765QRED2CFVG
- FTGFSBEN45K6YU8
- FINJUJT67HYH644
- FYTJT67UKJTU8IN
- FOGFUYJN67UR6OBI
- FDYHGBNE5RDTGE87
خطوات تحميل لعبة فري فاير
- أولا قم بالدخول على متجر التطبيقات الموجود على هاتفك.
- ثم بعد ذلك في محرك البحث قم بكتابة اسم اللعبة ثم اضغط على تحميل.
- انتظر حتى يتم تثبيت اللعبة ثم انق على فتح اللعبة.
- قم باتباع التعليمات الموضحة من أجل إنشاء حساب خاص بك وابدأ باللعب.