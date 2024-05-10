خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر 2024… وماهي الشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تقديم عدد من الخدمات الالكترونية للمقيمين داخل المملكة السعودية أو للوافدين ومن أبرزها الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر 2024، وأكدت الوزارة على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت أن الخدمة متوفرة للسعوديين والوافدين من الجنسيات الأخرى، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن التأشيرة والشروط المطلوبة ….

شروط الحصول علي تأشيرة الخروج والعودة

وكانت الهيئة العامة للجوازات السعودية أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الأشخاص الراغبين في الإستعلام عن تأشيرة خروج وعودة داخل المملكة السعودية، والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم مقيم داخل المملكة ولا يغادر أراضيها لمدة 90 يوم.

أن يكون المتقدم بكافة المخالفات المرورية .

يجب أن يكون الفرد المتقدم لطلب التأشيرة مقيم داخل الأراضي السعودية.

أن يقوم الكفيل بالتوقيع على نموذج الخروج والعودة.

أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأخيراً ألا يكون سبق للمتقدم اتهامه في أي قضايا تمنعه من السفر خارج البلاد.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة

حيث يمكن للمواطن والمقيم داخل المملكة السعودية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة من المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر واتباع الخطوات الآتية: