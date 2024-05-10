رابط التقديم على وظائف البنك السعودي للجنسين 1445 والشروط المطلوبة

يبحث عدد كبير من الشباب الخريجين عن رابط التقديم على وظائف البنك السعودي للجنسين 1445، الذي أعلن عن حاجته لتوظيف الجنسين من خلال برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية (Investment Immersion Program) لخريجي الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة في عدد من التخصصات، والتي تقدم الكثير من المميزات منها الرواتب المجزية، والدورات الفنية التي يعلن عنها البنك والتأمين الصحي للأسرة والوالدين، وأعلن البنك عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل تيسيراً على الشباب إلا أنه أعلن عن عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التقديم في الوظائف المعلن عنها، والتي سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية …

ما هي التخصصات المطلوبة في وظائف البنك المركزي السعودي؟

وأعلن البنك المركزي السعودي عن عدد من التخصصات المطلوبة للجنسين والتي جاءت كالتالي:

تخصيص إدارة الأعمال.

تخصص المالية.

تخصص المحاسبة.

تخصص الإقتصاد .

تخصص الإحصاء.

ما هي شروط التقديم لوظائف البنك المركزي السعودي

كما أعلن البنك المركزي السعودي عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على الوظائف المعلن عنها، وهي: