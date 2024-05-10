“ضحك أطفالك” نزل تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية لمشاهدة أجمل الأغاني وأروع الأناشيد

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أجمل وأروع القنوات الفضائية التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، وأصبحت هي الرائدة في تقديمها للعديد من البرامج والأفلام الطفولية، بالإضافة إلى الأناشيد الدينية والأغاني الأكثر من رائعة، حيث إن القناة لديها أقمار صناعية على النايل سات والعرب سات، بما يسهل القيام بالتعرف على مثل هذه الترددات وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي؟

تقدم قناة طيور الجنة بيبي كذلك بعض البرامج التعليمية التي يمكن التعلم منها بعض الحروف وأسس الإسلام والتنمية المستمرة، فضلاً عن عدم نشرها إلى أي محتوى غير ملائم، كما تفعل بعض القنوات الفضائية الأخرى، ويمكنك معرفة التردد الجديد للقناة، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي لقناة طيور الجنة بيبي يكون النايل سات.

التردد الخاص بالقناة فهو 11274.

استقطاب قناة طيور الجنة بيبي فهو عمودي.

بينما معامل الترميز لقناة طيور الجنة بيبي يكون 27500.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 أطفال

ولكي تتمكن كذلك من مشاهدة العديد من الأعمال الطفولية والكرتونية المميزة التي تقوم بإذاعتها القناة على الأقمار الصناعية التي من بينها العرب سات، عليك اتباع البيانات المتمثلة في الأتي:-