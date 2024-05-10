المنجأونة البورسعيدي على الطريقة الأصلية بعجينة هشة مثل القطن

تعد المنجأونة البورسعيدي من المخبوزات الشهيرة التي ترتبط بشم النسيم، وهي معجنات شهية الطعم تشبه البريوش في مكوناتها وطريقة إعدادها، ويمكنك تحضيرها في أي وقت حيث تتوفر معظم مكوناتها في المنزل، ولكل هواة عمل المعجنات تابعونا في هذا المقال لتتعرفوا على طريقة عمل المنجأونة البورسعيدي بعجينة هشة مثل القطن.

مكونات المنجأونة البورسعيدي

تتكون من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

3 أكواب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

نصف كوب سكر بودرة.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب إلا ربع حليب.

ملعقة كبيرة خل.

ربع كوب خليط من الزبدة المصابة والزيت.

خليط التلميع

صفار بيضة.

نصف ملعقة صغيرة خل.

رشة فانيليا.

ربع ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه).

2 ملعقة كبيرة حليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المنجأونة البورسعيدي بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نذوب ملعقة كبيرة من كلاً من الخميرة والسكر في نصف كوب من الماء ونغطي الخليط لمدة خمس دقائق حتى تتفاعل الخميرة. ثم ننخل ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق وملعقة صغيرة من البيكنج بودر في إناء عميق. نزود ملعقة كبيرة حليب بودرة وربع ملعقة صغيرة ملح ونصف كوب من السكر البودرة مع التقليب. نضيف بيضة واحدة وملعقة صغيرة فانيليا على المكونات الجافة مع التقليب ثم نزود كوب إلا ربع من الحليب بالتدريج ونعجن باليد حتى تمتزج المكونات. نضيف ملعقة كبيرة من الخل ونتابع العجن ثم نضيف ربع كوب خليط من الزبدة المذابة والزيت مع متابعة العجن. نغطي العجينة حتى يتضاعف حجمها ثم نقسمها إلى كرات متوسطة الحجم.

طريقة تشكيل المنجأونة البورسعيدي

نشكل كرة العجين مثل الحبل الطويل ونلفه حول نفسه بشكل حلزوني ثم نضعها في صينية مدهونة بالزيت، نكمل تشكيل كل الكمية بنفس الطريقة ونتركها لمدة نصف ساعة تختمر حتى يتضاعف حجمها، ثم ندهن وجه العجين بخليط التلميع قبل الخبز ثم نزينه بالسكر الخشن، ثم ندخل الصينية في فرن ساخن مسبقًا قبلها بعشر دقائق، وتستغرق مدة الخبز حوالي 25 دقيقة حتى تمام النضج