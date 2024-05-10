تتميز كيكة الزبادي بطراوتها وقوامها الخفيف ولذا تحرص كثير من ربات المنزل على تحضيرها بشكل يومي لتقديمها مع كوب الشاي كتحلية بسيطة بين الوجبات، كما أن الأطفال يحبون تناول الكيك كفطور مع كوب الحليب فهو طيب المذاق بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية، وفي هذا المقال من موقع البديل، سنقدم لكم طريقة عمل كيكة الزبادي بأسهل خطوات والنتيجة مضمونة.

مكونات عمل كيكة الزبادي

تتكون الكيكة من بعض المقادير السهلة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

كوب نشا (120 جرام).

3 أكواب دقيق (400 جرام).

2 كيس بيكنج بودر (30 جرام).

4 بيضات بحرارة الغرفة.

2 كوب سكر أبيض ناعم (400 جرام).

ملعقة كبيرة فانيليا بودرة.

رشة ملح.

كوب زيت.

2 كوب زبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كيكة الزبادي بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نجهز قالب كيك مقاس 24 سم وندهنه بالزبدة ونضع فيه ورق خبز بالقاع. ثم نقوم بنخل ثلاثة أكواب من الدقيق وكوب من النشا وكيسين من البيكنج بودر ونضع المواد الجافة جانبًا. نخفق أربع بيضات وملعقة كبيرة من الفانيليا مع كوبين من السكر الأبيض الناعم ورشة ملح لمدة دقيقتين بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي. ثم نضيف كوب من الزيت وكوبين من الزبادي ونخفق قليلاً ثم نضيف خليط المواد الجافة، ونقلب المكونات حتى تختفي المواد الجافة.

طريقة تسوية كيكة الزبادي

نقوم بتوزيع خليط الكيك في القالب مع الطرق برفق، ثم ندخل القالب في الفرن الساخن مسبقًا على حرارة 180 لمدة 55 دقيقة حتى تنضج، بعد خروج الكيكة من الفرن نتركها لمدة ربع ساعة ونقلبها حتى تبرد تمامًا ثم تقطع وتقدم بألف صحة وعافية.