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“اشتري وخزني براحتك يا ست البيت”.. سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 10 مايو في مصر
سعر الخضار والفاكهة اليوم
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 10 مايو في سوق الجملة بعد آخر ارتفاع لها، ويبدي المواطنون اهتمامًا بمتابعة أسعار الخضروات باستمرار، حيث تعتبر هذه السلعة عنصرًا أساسيًا داخل كل منزل لا يمكن الاستغناء عنه، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنقدم لكم سعر الفواكه والخضروات اليوم الجمعة في سوق الجملة تبعًا لآخر تحديثات في الأسعار فتابعونا.
سعر الخضار اليوم الجمعة 10 مايو في مصر
تحتوي الخضروات على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، ومع بدء حصاد بعض المحاصيل، بدأت أسعار بعض السلع في التراجع، مما يعكس حالة من الاستقرار في السوق، وإليكم أسعار الخضروات اليوم في مصر:
- الطماطم: تتراوح أسعار الجملة لكيلو الطماطم في السوق بين 3 و 5 جنيهات.
- البطاطس: يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 و 12 جنيهًا.
- الكوسة: تتراوح أسعار كيلو الكوسة بين 6 و 10 جنيهات.
- البصل: يتراوح سعر كيلو البصل بين 5 و 8 جنيهات.
- الجزر بدون عروش: تتراوح أسعار كيلو الجزر بدون عروش بين 3 و 4.5 جنيهات.
- الفاصوليا: يتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و 17 جنيهًا.
- الباذنجان البلدي: تتراوح أسعار كيلو الباذنجان البلدي بين 5 و 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومي: يتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 5 و 9 جنيهات.
- الملوخية: تتراوح أسعار كيلو الملوخية بين 6 و 10 جنيهات.
- ورق العنب بناتي: تتراوح أسعار ورق العنب البناتي بين 15 و 30 جنيهًا.
- فلفل الألوان: يتراوح سعر كيلو فلفل الألوان بين 18 و 24 جنيهًا.
- القلقاس: يتراوح سعر القلقاس بين 19 و 23 جنيهاً.
- الثوم: يتراوح سعر كيلو الثوم بين 35 و 55 جنيهاً في سوق الجملة.
- اللفت: تتراوح أسعار اللفت بين 2 و 4 جنيهات.
- البنجر: يتراوح سعر البنجر بين 2 و 4 جنيهات.
- الفلفل الرومي الصوب: يتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 4 و 10 جنيهات في سوق الجملة.
- الخيار الصوب: يتراوح سعر كيلو الخيار الصوب بين 5 و 10 جنيهات.
- خس كابوتشي: يتراوح سعر كيلو خس كابوتشي بين 5 و 6 جنيهات.
- البامية: يتراوح سعر كيلو البامية بين 25 و 45 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة
شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 10 مايو استقرارًا في سوق الجملة في مصر، وسجلت التالي:
- البرتقال الصيفي: تتراوح أسعار كيلو البرتقال الصيفي بين 3.5 و 5.5 جنيهًا.
- الجريب فروت: يتراوح سعر كيلو الجريب فروت بين 4 و 7 جنيهات في سوق الجملة.
- اليوسفي: يتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 4 و 9 جنيهات.
- الموز بيكو: يتراوح سعر كيلو الموز بيكو بين 9 و 17 جنيهًا.
- الموز المغربي: يتراوح سعر كيلو الموز المغربي بين 9 و 13 جنيهًا.
- الموز البلدي: يتراوح سعر كيلو الموز البلدي بين 7 و 11 جنيهًا.
- الليمون البلدي: تتراوح أسعار كيلو الليمون البلدي بين 16 و 22 جنيهًا.
- العنب البناتي الأحمر: يتراوح سعر كيلو العنب البناتي الأحمر بين 30 و 50 جنيهًا في سوق الجملة.
- العنب المستورد الأسود والأصفر: سجل سعر كيلو العنب المستورد الأسود والأصفر بـ 125 جنيهاً.
- الجوافة: يتراوح سعر كيلو الجوافة بين 15 و 35 جنيهًا.
- الفراولة: يتراوح سعر كيلو الفراولة بين 9 و 17 جنيهًا.
- الكيوي: يتراوح سعر الكيوي بين 35 و 85 جنيها.