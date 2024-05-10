“اشتري وخزني براحتك يا ست البيت”.. سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 10 مايو في مصر

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 10 مايو في سوق الجملة بعد آخر ارتفاع لها، ويبدي المواطنون اهتمامًا بمتابعة أسعار الخضروات باستمرار، حيث تعتبر هذه السلعة عنصرًا أساسيًا داخل كل منزل لا يمكن الاستغناء عنه، وفي هذا المقال عبر موقع البديل سنقدم لكم سعر الفواكه والخضروات اليوم الجمعة في سوق الجملة تبعًا لآخر تحديثات في الأسعار فتابعونا.

سعر الخضار اليوم الجمعة 10 مايو في مصر

تحتوي الخضروات على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم، ومع بدء حصاد بعض المحاصيل، بدأت أسعار بعض السلع في التراجع، مما يعكس حالة من الاستقرار في السوق، وإليكم أسعار الخضروات اليوم في مصر:

الطماطم: تتراوح أسعار الجملة لكيلو الطماطم في السوق بين 3 و 5 جنيهات.

البطاطس: يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 و 12 جنيهًا.

الكوسة: تتراوح أسعار كيلو الكوسة بين 6 و 10 جنيهات.

البصل: يتراوح سعر كيلو البصل بين 5 و 8 جنيهات.

الجزر بدون عروش: تتراوح أسعار كيلو الجزر بدون عروش بين 3 و 4.5 جنيهات.

الفاصوليا: يتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و 17 جنيهًا.

الباذنجان البلدي: تتراوح أسعار كيلو الباذنجان البلدي بين 5 و 10 جنيهات.

الباذنجان الرومي: يتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 5 و 9 جنيهات.

الملوخية: تتراوح أسعار كيلو الملوخية بين 6 و 10 جنيهات.

ورق العنب بناتي: تتراوح أسعار ورق العنب البناتي بين 15 و 30 جنيهًا.

فلفل الألوان: يتراوح سعر كيلو فلفل الألوان بين 18 و 24 جنيهًا.

القلقاس: يتراوح سعر القلقاس بين 19 و 23 جنيهاً.

الثوم: يتراوح سعر كيلو الثوم بين 35 و 55 جنيهاً في سوق الجملة.

اللفت: تتراوح أسعار اللفت بين 2 و 4 جنيهات.

البنجر: يتراوح سعر البنجر بين 2 و 4 جنيهات.

الفلفل الرومي الصوب: يتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الصوب بين 4 و 10 جنيهات في سوق الجملة.

الخيار الصوب: يتراوح سعر كيلو الخيار الصوب بين 5 و 10 جنيهات.

خس كابوتشي: يتراوح سعر كيلو خس كابوتشي بين 5 و 6 جنيهات.

البامية: يتراوح سعر كيلو البامية بين 25 و 45 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم في سوق الجملة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 10 مايو استقرارًا في سوق الجملة في مصر، وسجلت التالي: