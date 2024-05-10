الدولار في الطالع.. كم سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح وعموم العراق

تقلب مستمر في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح والحارثة والعديد من مدن العراق، حيث أصبح الآن أغلب الحديث والتساؤل بين أكثر العراقيين، كم وصل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق، حيث ارتفع سعر الدولار في مقابل الدينار في السوق بشكل كبير، يرجع هذا الفرق الكبير إلى مجموعة من الأسباب التي تحاول الحكومة العراقية ان تسعى لتلافيها لعودة الدينار إلى نصابه الحقيقي، ومن خلال مقالنا نبين سعر الدولار اليوم في مقابل الدولار وأهم الأسباب التي تساعد في استقرار سعر الدينار.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بورصة الكفاح

شهد اليوم الجمعة ارتفاع لسعر الدولار في مقابل الدينار في بورصة الكفاح والحارثية ببغداد، كما شهد أيضا ارتفاع في أربيل وباقي مدن العراق، حيث سجل اليوم سعر الدولار في مقابل الدينار التالي:

سعر 100 دولار في بغداد “الكفاح والحارثية” اليوم 146,200 دينار.

سجل 100 دولار في أربيل اليوم 146,050 دينار.

ووصل سعر 100 دولار في البصرة اليوم 146,000 دينار

سعر 100 دولار في النجف اليوم 146,250 دينار.

سجل اليوم 100 دولار في الموصل 146,150 دينار.

سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي اليوم

لم يزل سعر الدولار في البنك المركزي العراقي ثابتا، حيث استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي العراقي مقابل الدينار 13100 لكل 100 دولار، هذا ومن الجديد بالذكر أن سعر الدولار في السوق السوداء أصبح يزيد بقدر كبير عن هذا السعر، ومن أسباب هذا الفرق الكبير والتي ترجع بالجملة إلى ضعف الاستثمار العراقي وقلية النقد الأجنبي، وانتهاز البعض بالمضاربة بين البنك والسوق، والقيود التي يضعها البنك على صرف العملات، لذلك لابد حتى يعدو الدينار إلى الاستقرار أن تسعر الحكومة في تلافي تلك الأمور.