استقبل أحدث برامج الأطفال مع تردد قناة ماجد الجديد لعام 2024

تعرف على تردد قناة ماجد الجديد لعام 2024 حيث يظهر اهتمام ملحوظ من قبل الأطفال وأولياء أمورهم بالتعرف على التردد الجديد لقناة ماجد للأطفال لعام 2024، وهي قناة متخصصة في بث برامج الأطفال وتعد من القنوات البارزة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تردد قناة ماجد الجديد لعام 2024

تتمتع القناة بشعبية واسعة في الأوساط العربية بفضل محتواها التلفزيوني المتنوع والذي يتميز بالجودة العالية، كما أنه متاح مجانًا طوال اليوم، تتألق القناة كذلك ببرامجها التعليمية التي تعزز من تطور شخصية الأطفال وتعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية لديهم، سنقدم لكم فيما يلي التردد الأحدث لقناة ماجد للأطفال لعام 2024، والمتاح عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعربسات.

التردد الجديد لقناة ماجد للأطفال على نايل سات

منذ انطلاقتها في منتصف العام 2015، استطاعت قناة ماجد كيدز أن تحجز مكان بين أهم القنوات الفضائية المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث أصبحت تمثل منافس قوي للقنوات الكبرى في هذا المجال، تبث القناة محتواها الفريد من نوعه من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمكن استقبال البث عبر الترددات الآتية على نايل سات:

للجودة القياسية (SD):

التردد: 11526

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 7/8

الجودة: SD

للجودة العالية (HD)

التردد: 11411

معدل الترميز: 30000

الاستقطاب: فقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد قناة ماجد كيدز على عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

خطوات تنزيل تردد قناة ماجد للأطفال 2024

بعد معرفتك تردد قناة ماجد الجديد لعام 2024 لضبط التردد بأفضل جودة، يمكنكم اتباع الخطوات التالية: