مبارك للناجحين.. رابط results.mlazemna.com نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول في عموم العراق

أهم المراحل التي يمر بها الطلاب في أثناء مسارهم التعليمي، مرحلة الثالث المتوسط، لذلك ينتظر الجميع ظهور نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول في العراق، والتي لم يتم عقد الامتحانات للفصل الدراسي الأول بعد حتى الآن، ومن خلال الأسطر التالية نذكر لكم موعد امتحانات الثالث المتوسط حسب تصريح وزارة التربية العراقية، وطريقة الحصول على النتيجة عند ظهورها.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

حددت وزارة التربية العراقية موعد امتحانات الصف الثالث التوسط، والتي ستكون في يوم 21 من شهر مايو الحالي، لتبدأ بعد ذلك الوزارة في تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات والإعلان عن النتائج الخاصة بهذه المرحلة، حيث تعد من اهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب اثناء مسارهم التعليمي.

نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا

استعلم عن نتائج الثالث المتوسط عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية، والذي يقوم بإعلان النتائج التعليمية بمجرد ظهورها من خلال اتباع التالي:

الدخول على موقع نتائجنا.

ومن ثم صم بالدخول على نتائج الثالث المتوسط الدو الاول.

حدد المحافظة التي ينتمي لها الطالب.

اضغط على كلمة تنزيل بجوار المحافظة.

سيتم تحميل نتائج الثالث المتوسط بمجرد نزولها بصيغة pdf.

افتح الكشوفات على جهازك واستعلم عن اسماء طلاب الثالث المتوسط.

ملزمه ادب الثالث متوسط الجزء الاول

تعد ملزمة الأدب للصف الثالث متوسط في العراق من الكتب الدراسية الأساسية التي تعمل على تنمية مهارات الطلاب في اللغة العربية وتعزيز معارفهم الأدبية في الخطابة من حيث أهميتها، وأنواعها، ومكوناتها، وفي الشعر العربي، حيث تمكنهم من الاطلاع على أشهر الشعراء، وأهم قصائدهم، وعناصر التميز في الشعر العربي، وكذلك في النثر، والقراءة، والإملاء، وغيرها من علوم العربية، والتي يمكنك الاطلاع عليها من خلال موقع ملازمنا.