تردد قناة طيور الجنة 2024 متعة وتعليم للأطفال على النايل سات والعرب سات

إليك كل تفاصيل أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2024 حيث تعرف قناة طيور الجنة بكونها رائدة في مجال البرامج والعروض المخصصة للأطفال في العالم العربي، حيث تعتبر أساسية في أي بيت يوجد فيه أطفال، كما تتميز هذه القناة بتقديم محتوى تعليمي، تربوي وترفيهي مميز ومتنوع، وقد حققت نجاحات كبيرة منذ بدايتها واستطاعت أن تتفوق وتبرز بشكل ملحوظ عن غيرها من قنوات الأطفال، وذلك بفضل تركيزها على تقديم محتوى يعود بالنفع على الأطفال ويساهم في تربيتهم التربية الصحيحة، لذا، يفضل العديد من الآباء جعل قناة طيور الجنة متوفرة لأطفالهم كمصدر تعليمي وتربوي قيم.

قناة طيور الجنة

يشجع الكثير من الآباء أبناءهم على متابعة البرامج التعليمية والمحتوى التربوي الذي تقدمه قناة طيور الجنة، وذلك بفضل محتواها المتميز الذي يشمل الأناشيد التي تعلم الأطفال قواعد وتعاليم الإسلام، وتحثهم على اعتناق الأخلاق الحميدة، إلى جانب مساعدتهم على حفظ بعض السور القرآنية القصيرة والأحاديث النبوية البسيطة، والتي يمكن للأطفال حفظها بسهولة من خلال التكرار.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة لعام 2024

تعرض القناة على مدار اليوم برامج وأغاني ترفيهية تلقى استحسان الأطفال، وقد أصبحت هذه القناة من بين أهم القنوات المفضلة لدى الملايين من المشاهدين يوميا حول العالم، تحرص العديد من الأسر العربية على تحديث تردد قناة طيور الجنة لمتابعة برامجها التي تعرض على مدار الساعة، بعد إعلان تحديث التردد، بدأ العديد في البحث عن التردد الجديد، فقد قامت القناة بنشر التردد الخاص بها على النايل سات والعرب سات لتسهيل عملية الضبط والمتابعة.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

التردد: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد طيور الجنة على العرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

بعد معرفتك أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2024 تظل قناة طيور الجنة خيار ممتاز للآباء الراغبين في توفير محتوى تعليمي وتربوي قيم لأطفالهم.