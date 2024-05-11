تردد قناة وناسة للأطفال 2024 استمتع بأغاني لولو وبرامج تعليمية وترفيهية

تعرف بسهولة على تردد قناة وناسة للأطفال حيث تتميز قناة وناسة الفضائية بكون ترددها لعام 2024 من الأكثر شيوع للتنزيل على الأقمار الصناعية نايل سات، حيث تتخصص القناة في تقديم محتوى يراعي احتياجات الأطفال في مراحلهم العمرية المبكرة، حيث تشمل برامجها على أنغام، مسلسلات كرتون، وألعاب تعليمية مصممة خصيصا لتعزيز النمو التعليمي والذهني للأطفال، القناة لا تحظى بإعجاب الأطفال فحسب، بل تلقى استحسان كبير من الأهالي أيضاً بفضل تنوع برامجها التي تضم رسوم متحركة وغيرها من المحتويات التي تساهم في تطوير ذاكرة الأطفال ومساعدتهم على النمو السليم ذهني، وتقدم كل هذا بشكل مجاني بدون الحاجة إلى اشتراكات مدفوعة.

خطوات ضبط قناة وناسة الفضائية

لضبط قناة وناسة الفضائية على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الخيارات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اختر “التثبيت اليدوي”.

أدخل اسم القمر الصناعي، النايل سات.

يجب إدخال المعلومات الضرورية مثل تردد القناة، الاستقطاب، وغيرها من الإعدادات.

اضغط على “بحث” ثم “حفظ” لتظهر القناة في قائمتك.

تفاصيل الإعدادات لقناة وناسة على النايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

محتوى قناة وناسة

بعد معرفتك تردد قناة وناسة للأطفال فالقناة وناسة تركز على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج، منها: