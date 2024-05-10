فلوس جديدة في جيوبكم.. جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024 بالزيادة الجديدة وخطوات الاستعلام.. خبر نار

تم تقديم جدول زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، حيث تم نشر أخبار سعيدة لجميع المتقاعدين في البلاد، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس، حيث تم الاتفاق على زيادة رواتب المتقاعدين ولكن بنسب متفاوتة، حسب الدرجة الوظيفية وعدد سنوات الخدمة، مما يعكس تراكم الخبرة خلال فترة العمل، ونظرًا للتساؤلات المتزايدة حول هذه الزيادة، سنقدم لكم جدولاً يوضح زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر لعام 2024، بالإضافة إلى الخطوات اللازمة للاستعلام عن هذه الزيادات، إذا كنت من المتقاعدين أو مهتمًا بالموضوع، فتابع معنا للمزيد من التفاصيل.

جدول زيادة رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

بعد انتشار أخبار زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر، زاد اهتمام المواطنين لمعرفة نسب الزيادة المتوقعة لهم، وذلك نتيجة لقرارات الرئيس التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين وتقديم الدعم في الأمور الحياتية اليومية، حسب هذه القرارات، فإن جدول الزيادة يتضمن ما يلي:

للمتقاعدين الذين يتلقون رواتب تزيد عن 80000 دينار جزائري، ستكون زيادة راتبهم 2٪.

أما للمتقاعدين الذين تتراوح رواتبهم بين 50000 و80000 دينار جزائري، فستكون زيادة راتبهم 3٪.

بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تتراوح بين 20000 و50000 دينار جزائري، ستبلغ زيادة راتبهم 800 دينار جزائري.

وأخيرًا، للمتقاعدين الذين يتلقون رواتب أقل من 20000 دينار جزائري، ستكون زيادة راتبهم 1000 دينار جزائري.

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر 2024

لمعرفة زيادة راتبك، يتوجب عليك اتباع هذه الخطوات: