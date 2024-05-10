دموع الفرح أم خيبة الأمل.. نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الاول كل محافظات العراق نتائجنا pdf.. هل أنت من الناجحين؟
نتائج السادس الاعدادي الدور الأول
نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الاول، من بين أهم النتائج التي يتم البحث عنها هي نتائج امتحانات السادس الاعدادي في العراق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه النتائج بعد انتهاء الامتحانات التي تبدأ في 12 مايو الحالي وتنتهي في 19 مايو، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم بعمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات، بعد ذلك، سيتم الإعلان رسميًا عن النتائج عبر موقع “نتائجنا” الذي أعلنت عنه الوزارة على رابط خاص بها، لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى متابعتنا في هذا المقال.
نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول
بعد انتهاء الطلاب من الاختبارات في المواعيد المحددة التي أعلنت عنها الوزارة، يمكن لكل طالب الحصول على نتائج السادس الاعدادي عبر الرابط الإلكتروني المعلن عنه من قبل الوزارة، يتضمن الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع “نتائجنا”.
- البحث عن نتائج الصف السادس الاعدادي.
- إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني والمحافظة التابع لها.
- تحديد الفصل الدراسي المطلوب.
- الضغط على زر الاستعلام.
- سيتم عرض النتيجة فور اعلانها على الفور.
جدول امتحانات نتائج السادس الاعدادي
أعلنت وزارة التربية عن جدول إعلان نتائج الامتحانات السادس الاعدادي، حيث ستتم إجراء الامتحانات في الأيام التالية:
- يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024: اختبار التربية الإسلامية.
- يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024: اختبار مادة اللغة العربية.
- يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024: اختبار مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024: اختبار مادة الرياضيات.
- يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024: اختبار مادة الاجتماعيات.
- يوم السبت الموافق 18 مايو 2024: اختبار مادة العلوم.
- يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024: اختبار مادة اللغة التركمانية.