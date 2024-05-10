دموع الفرح أم خيبة الأمل.. نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الاول كل محافظات العراق نتائجنا pdf.. هل أنت من الناجحين؟

نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الاول، من بين أهم النتائج التي يتم البحث عنها هي نتائج امتحانات السادس الاعدادي في العراق، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه النتائج بعد انتهاء الامتحانات التي تبدأ في 12 مايو الحالي وتنتهي في 19 مايو، حيث ستقوم وزارة التربية والتعليم بعمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات، بعد ذلك، سيتم الإعلان رسميًا عن النتائج عبر موقع “نتائجنا” الذي أعلنت عنه الوزارة على رابط خاص بها، لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى متابعتنا في هذا المقال.

نتائج السادس الاعدادي 2024 الدور الأول

بعد انتهاء الطلاب من الاختبارات في المواعيد المحددة التي أعلنت عنها الوزارة، يمكن لكل طالب الحصول على نتائج السادس الاعدادي عبر الرابط الإلكتروني المعلن عنه من قبل الوزارة، يتضمن الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع “نتائجنا”.

أو موقع “نتائجنا”. البحث عن نتائج الصف السادس الاعدادي.

إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني والمحافظة التابع لها.

تحديد الفصل الدراسي المطلوب.

الضغط على زر الاستعلام.

سيتم عرض النتيجة فور اعلانها على الفور.

جدول امتحانات نتائج السادس الاعدادي

أعلنت وزارة التربية عن جدول إعلان نتائج الامتحانات السادس الاعدادي، حيث ستتم إجراء الامتحانات في الأيام التالية: