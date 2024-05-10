عاوز موبايل فئة متوسطة .. مش هتلاقي أحسن منه الهاتف الجديد من أوبو Oppo Reno 10 Pro Plus.. خلي الغلابه تشتري!!

يبحث الكثير من المصريين عن الهاتف الجديد من أوبو Oppo Reno 10 Pro Plus وهو يقلب الموازين في عالم الهواتف الذكية حيث يعتبر هذا الهاتف مزيجا من التصميم الأنيق والأداء المتميز والتقنيات المتطورة مما يجعله خيارا مثاليا لأولئك الذين يبحثون عن جهاز يلبي جميع احتياجاتهم بشكل متميز في الفئة المتوسطة.

مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro Plus

يأتي بأبعاد 162.9x74x8.3 ملم ووزن 194 جرام.

يدعم NFC و IR الاتصال القريب المدى.

مصنوع من خامات زجاجية مع إطار من البلاستيك.

يدعم شريحتين اتصال Nano Sim.

يدعم شبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.

ذاكرة الهاتف والتخزين والمعالجات

يأتي بذاكرة داخلية سعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1.

يتميز بذاكرة عشوائية سعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR 5x.

يمتاز بمعالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 بتقنية 4 نانومتر مع معالج رسومي من نوع Adreno 730.

المميزات الموجودة فى هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus

يتميز هاتف أوبو الجديد بعدة مواصفات مثل: