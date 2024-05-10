تكنولوجيا
عاوز موبايل فئة متوسطة .. مش هتلاقي أحسن منه الهاتف الجديد من أوبو Oppo Reno 10 Pro Plus.. خلي الغلابه تشتري!!
يبحث الكثير من المصريين عن الهاتف الجديد من أوبو Oppo Reno 10 Pro Plus وهو يقلب الموازين في عالم الهواتف الذكية حيث يعتبر هذا الهاتف مزيجا من التصميم الأنيق والأداء المتميز والتقنيات المتطورة مما يجعله خيارا مثاليا لأولئك الذين يبحثون عن جهاز يلبي جميع احتياجاتهم بشكل متميز في الفئة المتوسطة.
مواصفات هاتف أوبو Oppo Reno 10 Pro Plus
- يأتي بأبعاد 162.9x74x8.3 ملم ووزن 194 جرام.
- يدعم NFC و IR الاتصال القريب المدى.
- مصنوع من خامات زجاجية مع إطار من البلاستيك.
- يدعم شريحتين اتصال Nano Sim.
- يدعم شبكات الجيل الثاني 2G والجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.
ذاكرة الهاتف والتخزين والمعالجات
- يأتي بذاكرة داخلية سعة 256 جيجا بايت من نوع UFS 3.1.
- يتميز بذاكرة عشوائية سعة 12 جيجا بايت من نوع LPDDR 5x.
- يمتاز بمعالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1 بتقنية 4 نانومتر مع معالج رسومي من نوع Adreno 730.
المميزات الموجودة فى هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus
يتميز هاتف أوبو الجديد بعدة مواصفات مثل:
- دعم الشحن السريع بقوة 100 واط مما يمكن شحن الهاتف بالكامل في أقل من نصف ساعة.
- شاشة أموليد كبيرة مع منحنيات على الأطراف وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز مما يوفر تجربة تصفح سلسة وممتعة.
- دعم تصوير الفيديو بجودة عالية 4K بسرعة 60 إطار في الثانية باستخدام الكاميرا الخلفية مما يسمح بتسجيل لقطات مذهلة وواضحة للفيديو.
- الكاميرات الموجودة في هاتف Oppo Reno 10 Pro Plus
- الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.4.
- الكاميرا الخلفية ثلاثية الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.8 مع مستشعر سوني IMX 890.