سلم رواتب الأئمة والمؤذنين الجديد 1445 وكيفية التسجيل في الوظائف

تعد مهنة الأئمة والمؤذنين من أهم المهن التي يهتم لها المجتمع الإسلامي في جميع الدول العربية من ضمنها المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه المهنة الى توجيه المواطنين للطريق الصحيح والحث على الصلاة كما تعلمهم القيم الدينية المختلفة، حيث أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة بصرف رواتب بقيمة عالية لهم، لذلك يرغب بعض المواطنين في معرفة سلم رواتب الأئمة والمؤذنين الجديد 1445.

سلم رواتب الأئمة والمؤذنين الجديد 1445

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية للمواطنين عن سلم رواتب الأئمة والمؤذنين الجديد 1445، حيث تم تصنيف الرواتب كالتالي:

إمام مسجد (أ) يصل الراتب الشهري الخاص به إلى 2980 ريال سعودي.

إمام مسجد (ب) تم تحديد الراتب ليصل إلى 2380 ريال سعودي.

إمام مسجد (ج) قيمة الراتب الجديد تصل إلى 1890 ريال سعودي.

مؤذن الجامع (أ) حدد الراتب الخاص به ليصل إلى 1395 ريال سعودي.

يصل راتب خادم الجامع (أ) إلى 1395 ريال سعودي.

مؤدب الجامع (ب) حدد قيمة الراتب لى 1790 ريال سعودي.

خادم الجامع (ب) يصرف له راتب شهري 1195.

التسجيل في وظائف الأئمة والمؤذنين في السعودية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن فتح باب التسجيل في وظائف الأئمة والمؤذنين في المملكة العربية السعودية، وعلى من يرغب في التسجيل الالتزام بالخطوات الآتية:

الدخول على موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

الدخول إلى خدمات التوظيف.

الضغط على المهام المطلوبة.

عرض كافة متطلبات الوظيفة.

ادخل البيانات الشخصية في الأماكن المخصصة لها.

إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

الضغط على خانة التقديم.

ستراجع الهيئة الطلب الخاص بك والرد عليك في حالة الموافقة.

شروط وظائف الأئمة والمؤذنين بالسعودية.

حددت وزارة الشؤون الاجتماعية عدة شروط من أجل التقديم في وظائف الأئمة والمؤذنين الجديد، التي لابد من استفتائها أثناء التقديم وجاءت الشروط كالتالي: