ما هو أفضل نظام غذائي للمراهقين للحفاظ علي صحة الجسم؟

تعد مرحلة المراهقة فترة انتقالية حاسمة في حياة الإنسان، تتسارع فيها التغيرات الجسدية والنفسية، مما يجعل التغذية السليمة ضرورية لضمان نمو صحي وذكاء حاد، فالنظام الغذائي المتوازن يُزوّد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة لبناء العضلات والعظام، وتعزيز وظائف الدماغ، والحفاظ على طاقة عالية.

ما هو أفضل نظام غذائي للمراهقين؟

يُفضل أن يكون نظام غذائي للمراهقين متنوعًا ومتوازنًا، يتضمن مجموعة واسعة من الفواكه والخضروات، ومصادر صحية للبروتين مثل اللحوم الخفيفة والأسماك، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة ومصادر الدهون الصحية ولكن يجب تجنب الأطعمة المعالجة والسكريات الزائدة، والتأكيد على شرب الكثير من الماء ويوصى بتقسيم الوجبات إلى وجبات صغيرة ومتكررة للحفاظ على مستويات الطاقة وتعزيز النمو السليم، ولكن لا يوجد نظام غذائي واحد يناسب جميع المراهقين، لكن هناك مبادئ أساسية يجب اتباعها، كالتنوع في الطعام، حيث يجب أن يشمل النظام الغذائي للمراهقين مجموعة متنوعة من الأطعمة من جميع المجموعات الغذائية الرئيسية:

الحبوب الكاملة: وهي مثل الأرز البني، ومثل الشوفان، ومثل الخبز الكامل.

الفواكه والخضروات: تناول 5 حصص على الأقل يومياً من مختلف الألوان.

البروتين: من المصادر الحيوانية (الدجاج، السمك، البيض) والنباتية (البقوليات، المكسرات).

منتجات الألبان: مثل الحليب، الزبادي، الجبن.

الدهون الصحية: مثل زيت الزيتون، المكسرات، الأفوكادو.

نصائح لجعل النظام الغذائي للمراهقين أكثر صحة