خطوات وشروط تسجيل طالب مستجد في منصة نور 1446

تهتم المملكة العربية السعودية بتقديم كافة الخدمات الإلكترونية للمواطنين داخل المملكة، حيث أطلقت وزارة التعليم السعودية نظام نور التعليمي الذي يقدم الخدمات الإلكترونية للطلاب والمعلمين، كما يمكنك تسجيل طالب مستجد في منصة نور الإلكترونية بكل سهولة ومتابعة الحالة التعليمية للطلاب وتسهيل طرق التواصل بين المعلمين والطلاب لتكون، بالإضافة إلى إمكانية عمل حساب خاص بأولياء الأمور من أجل الاطلاع على نتائج الاختبارات الخاصة بأولادهم.

تسجيل طالب مستجد في منصة نور

أعلنت وزارة التعليم السعودي عن إمكانية تسجيل طالب مستجد في منصة نور التعليمية، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

التوجه بشكل مباشر إلى منصة نور الإلكترونية.

اختيار خانة تسجيل الدخول.

الدخول إلى حساب ولي الأمر.

حدد خدمة تسجيل الأبناء.

كتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بالطالب المراد تسجيله.

إدخال رقم الإقامة للطلب المقيم.

كتابه تاريخ ميلاد الطلب.

توضيح صلة القرابة بين الطلب المراد تسجيله وولي الأمر.

تدوين كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالطالب أو الطالبة.

ادخل البيانات الخاصة بالمدرسة المختارة.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة في نموذج التسجيل.

التأكد من صحة كافة البيانات.

الضغط على مربع التسجيل الموضح أمامك.

ستصلك رسالة على بريدك الإلكتروني موضح فيها رقم الطلب.

سيتم الانتظار قليلًا حتى يتم الرد عليك بالقبول.

ضوابط تسجيل طالب مستجد في منصة نور

حددت وزارة التعليم السعودي مجموعة من الضوابط التي على أساسها يتم قبول طلب تسجيل الطالب المستجد في المرحلة الابتدائية عبر منصة نور التعليمية، وجاءت هذه الضوابط على النحو التالي: