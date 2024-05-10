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«سيارة الاحلااااام عايزين تعرفوا ليه » هيونداي كريتا 2024 Hyundai creta بإمكانيات مشوفتهاش قبل كدا
تعد سيارة هيونداي كريتا 2024 واحدة من الطرازات الجديدة والمثيرة التي تقدمها شركة هيونداي في عالم السيارات حيث تتميز كريتا بإمكانيات جبارة ومواصفات متطورة تجعلها خيارا مثاليا للأشخاص الذين يبحثون عن سيارة متعددة الاستخدامات وعملية في الاستخدام اليومي من تصميمها الأنيق والعصري إلى تقنياتها المتطورة وأدائها القوي حيث تجسد كريتا الابتكار والأناقة في عالم السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات دعنا نلقي نظرة عن قرب على مزايا وإمكانيات هذه السيارة الرائعة.
مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2024 Hyundai creta
إليك أبرز المواصفات لسيارة هيونداي كريتا بثلاث فئات:
- محرك السيارة يصل سعته إلى 1.6 لتر بنزين.
- قوة عزم دوران المحرك تصل إلى 364 نيوتن متر.
- عدد الاسطوانات في المحرك يصل إلى 4 أسطوانات.
- ناقل الحركة يتضمن 8 سرعات بالإضافة إلى نظام جر أمامي.
- قوة المحرك تصل إلى 190 حصان.
أبرز ميزات سيارة هيونداي كريتا 2024
تعتبر سيارة هيونداي كريتا حقا فريدة ومميزة بالكثير من المميزات الداخلية والخارجية إليك أبرزها:
- سقف مفتوح باللون الأسود مما يزيد من فخامة السيارة ويمنحها مظهرا أنيقا ومميزا.
- تكييف إلكتروني كامل يوفر راحة ورفاهية لجميع ركاب السيارة في جميع الظروف الجوية.
- حساسات ضغط الإطارات تساعد في مراقبة وضبط ضغط الإطارات بشكل دقيق مما يسهم في السلامة والأداء الأمثل للسيارة.
- طبقتين لحماية لون السيارة حيث تعزز من متانة وجمال السيارة على المدى الطويل.
- أنوار زينون و LED توفر إضاءة قوية وفعالة في الظروف المختلفة لتعزيز الرؤية والأمان.
- فتحة سقف بانوراما تضيف لمسة من الفخامة والإشراق إلى داخل السيارة وتسمح بدخول الضوء الطبيعي بشكل مثالي.
- مقاعد جلدية توفر راحة وفخامة للركاب مما يجعل تجربة القيادة أكثر استمتاعا وراحة.
- اختبار نمط القيادة يسمح للسائق بتخصيص تجربة القيادة حسب تفضيلاته الشخصية.
- شباك أمامي مطلي بالكروم ومزين بحلية يضيف لمسة من الأناقة والفخامة التصميم الخارجي للسيارة.