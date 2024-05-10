ريحي دماغك من العيال طول النهار .. تردد قناة كراميش الجديد2024 بجودة مرتفعة.. خلي أطفالك يغنوا ويبسطوا!!

مع التطور المستمر في عالم الإعلام والترفيه تأتي قنوات التلفزيون لتقديم محتوى متنوع يستهوي الجمهور خاصة الأطفال ومن بين هذه القنوات تبرز قناة كراميش الجديدة لعام 2024 التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال كما تركز القناة على تقديم برامج تثري مخيلة الأطفال وتشجعهم على الابتكار والتعلم بطرق ممتعة ومسلية ومن بين البرامج التي تقدمها القناة برامج تعليمية تشمل الغناء والرقص والألعاب التفاعلية مما يساهم في تطوير مهاراتهم واكتساب معرفة جديدة بطريقة ممتعة ومسلية.

قناة كراميش للأطفال

تبدو قناة كراميش بالفعل مصدرا مميزا لتعليم الأطفال السلوكيات الجيدة وتقديم برامج تثري حياتهم بطريقة مسلية وتربوية توفير برامج تعليمية وأغاني تعلم الأطفال السلوكيات الإيجابية مثل التسمية قبل تناول الطعام يعكس اهتمامها بتطوير شخصيات الأطفال و تعزيز قيمهم ومهاراتهم كما أن عملها على مدار الـ 24 ساعة بدون فواصل إعلانية يجعلها مصدرا مستمرا للترفيه والتعلم مما يساعد في انشغال الأطفال بطريقة إيجابية ومفيدة لفترات طويلة دون إحساسهم بالملل هذا يسهم بشكل كبير في توفير وقت مناسب للأمهات لقضاء بعض الوقت لأنفسهن أو لإنجاز بعض المهام اليومية بدون الحاجة للقلق بشأن ترفيه أطفالهن.

اجدد أغاني قناة كراميش كيدز الجديدة

سوسو غلطت وكذبت على ماما.

يا شرطي حرامي.

ألحقوا سوسو دق الباب.

بابا راح فين وينك بابا.

عم بخطط أنه يهرب.

سوسو غلطت الله ما بحب الكذاب.

بغار بغار من الصغار.

شتا شتا صيف صيف.

الحرامي بيسرق خروفي.

شو بردانة.

طلع الزين من الحمام.

استقبال تردد قناة كراميش الجديد

يمكن لجميع المشاهدين استقبال قناة كراميش للأطفال عبر الجهاز الخاص بهم والاستمتاع بجميع البرامج والأغاني التي يتم تقديمها عبر التردد التالي: