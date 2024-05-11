عيالك مش هيتحركوا من على التلفزيون.. تردد لـ قناة بطوط كيدز الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات.. ثبتها للعيال وفرحهم!!

قناة بطوط كيدز هي قناة تلفزيونية مصممة خصيصا للأطفال وتهدف إلى توفير بيئة آمنة وتعليمية لهم لتنمية مهاراتهم وتعزيز معرفتهم بطريقة مسلية وممتعة تقدم القناة محتوى متنوعا يشمل البرامج التعليمية والرسوم المتحركة والأفلام القصيرة والأناشيد والألعاب التعليمية حيث تتميز بجودة عالية للصورة والصوت لتوفير تجربة مشاهدة مريحة وممتعة للأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.

اجدد تردد لـ قناة بطوط كيدز الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات

قناة بطوط كيدز تهتم بتعليم الأطفال القيم الإنسانية والأخلاقية وتعزز مهاراتهم الإبداعية والعقلية مما جعلها واحدة من أفضل قنوات الأطفال لمشاهدتها يمكنك الاستقبال عبر القمر الصناعي نايل سات باستخدام

التردد 11494 .

معدل استقطاب أفقي

معدل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

أحدث تردد لقناة بطوط 2024 على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11594.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

خطوات استقبال القناة على جهازك

افتح قائمة الترددات من خلال جهاز الريموت الخاص بك.

اضغط على إضافة قناة.

اختر التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي المستهدف، وفي هذه الحالة هو نايل سات.

أدخل التردد الجديد.

حدد معدل الترميز والاستقطاب ومعامل تصحيح الخطأ إذا كان مطلوبا.

اضغط على زر البحث.

قائمة الأفلام الكرتونية التي تعرضها قناة بطوط كيدز

تقوم قناة بطوط كيدز بعرض اجدد وأشهر برامج الأطفال والتى من أهمها :