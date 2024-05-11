” مُعطرة مُنعمة تدوم طويلا” طريقة عمل المخمرية في المنزل بأبسط المكونات

بالتزامن مع اقتراب حلول فصل الصيف نجد بحث عن طريقة عمل المخمرية في المنزل حيث تمنح المخمرية الجسم رائحة انتعاش عطرة طوال اليوم، هذا بالإضافة إلى ترطيب الجسم ونعومته، فهي الحل الأمثل والآمن للتخلص من رائحة العرق الكريهة دون الأضرار بالبشرة نظراً لأن جميع المكونات طبيعية وآمنة.

مقادير عمل المخمرية في المنزل

تعد طريقة عمل المخمرية في المنزل من الوصفات سهلة التحضير التي لا تتطلب مقادير باهظة أو مكلفة، بل يتم التحضير في غضون دقائق معدودة لتجهيز عبوة من المخمرية تكفي أشهر من الاستخدام، حيث تتطلب المخمرية المكونات التالية:

10 مل جلسرين.

15 جرام فازلين طبي.

15 مل زيت اللوز المر.

5 مل زيت عطري برائحة المسك.

50 جرام بشر مسك أحمر.

عبوة محكمة الغلق.

طريقة عمل المخمرية في المنزل

تعد وصفة عمل المخمرية في المنزل من الوصفات الناجحة الموفرة في الوقت والتكلفة والمجهود، ويتم التحضير من خلال اتباع الخطوات التالية: