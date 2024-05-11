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ماهي مزايا الالتحاق ببرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف وما الشروط؟ وزارة المالية توضح
أعلنت وزارة المالية داخل المملكة العربية السعودية عن فتح باب القبول في برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف، وقامت الوزارة بتوضيح مدة التسجيل في البرنامج والتخصصات المطلوبة وأيضاً كافة المزايا التي يحصل عليها المتقدم وشروط التسجيل، حيث يستهدف ذلك البرنامج اكتشاف المواهب والكفاءات الشخصية ومنحهم الوظيفة المناسبة لتنمية تلك المهارات، كما يستهدف البرنامج منح جميع المتقدمين الخبرة والكفاءة ومهارة سوق العمل.
مزايا الالتحاق ببرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف
أعلنت وزارة المالية السعودية عن فتح باب القبول مجدداً في البرنامج ولمدة عام كامل من التدريب فقط لحاملي شهادة البكالوريوس العلمية، وقامت الوزارة بالكشف عن أبرز المميزات التي يحصل عليها الخريج وهي:
- مكافآت شهرية لجميع المتقدمين.
- تقديم وظيفة مناسبة لجميع المتقدمين بما يتناسب مع المهارة والكفاءة.
- عند التعيين بشكل رسمي يتم منح المتقدم درجتين.
- منح المتقدم خبرة ومهارة ومعرفة علمية تحقق النجاح في سوق العمل.
شروط الالتحاق ببرنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف
وضحت وزارة المالية أبرز شروط الالتحاق بالبرنامج والتي تتمثل في:
- حصول المتقدم على الجنسية السعودية.
- الحصول على درجة البكالوريوس العلمية في تخصص المحاسبه والضرائب أو المالية.
- يشترط أن لا تتجاوز مدة الحصول على شهادة التخرج أربعة أعوام.
- يشترط الانتظام في الحضور.
- تقديم شهادة المعادلة الخاصة بالشهادات الخارجية.
- أن لا يقل تقدير الطالب عن معدل 5 في اختبار الآيلتس أو ما يعادله.
- يشترط النجاح في اختبارات القياس والمقابلات الشخصية.
- تقديم شهادة الفحص الطبي بتقرير إيجابي.
- التفرغ التام.
- الالتزام بتعبئة الطلب الالكتروني في مواعيد القبول والتي تبدأ في تاريخ الثاني عشر من مايو الجاري 2024 وتستمر حتى تاريخ الثامن عشر من الشهر ذاته.