ماهي خطوات استقدام عمالة منزلية وما المستندات المطلوبة؟ منصة مساند توضح

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منصة مساند التي تعمل على تسهيل عملية استقدام العمالة المنزلية بخطوات الكترونية ميسرة، يتم من خلالها تحديد المواصفات المطلوبة والعمر والجنسية والمهارات، ومن ثم ترشيح العمالة الملائمة لتلك المواصفات، مع تقديم وثائق رسمية لحفظ حقوق الطرفين، والجدير بالذكر أن منصة مساند تتعاقد مع فئة محددة من مكاتب الاستقدام داخل المملكة العربية السعودية.

خطوات استقدام عمالة منزلية

تتولى منصة مساند على عاتقها مهمة استقبال طلبات العمالة المنزلية وترشيح عدد من العمالة المناسبة وأيضا إصدار تأشيرات السفر، حيث تتم عملية الاستقدام من خلال عدة مراحل، وتلك المراحل تتمثل في:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة مساند.

تعبئة نموذج استقدام العمالة من خلال إدخال البيانات المتمثلة في مهنة العمالة وجنسية العمالة وعنوان مكتب الاستقدام.

يقدم مكتب الاستقدام العديد من الاقتراحات التي تتفق مع المواصفات.

النقر على خيار سداد لدفع رسوم استقدام العمالة.

يستغرق إصدار التأشيرة ٤٨ ساعة في حال وجود تأشيرة مسبقة مقيدة باسم العامل أو يستغرق الأمر أسبوع كامل في حال إصدار التأشيرة للمرة الأولى.

المستندات المطلوبة لاستقدام عمالة منزلية