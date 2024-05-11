متى يبدأ التسجيل في برنامج الدراسات العليا 1446 جامعة القصيم؟ عمادة القبول والتسجيل توضح التفاصيل

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة القصيم موعد التسجيل في برنامج الدراسات العليا جامعة القصيم الخاص بقسم الدراسات العليا والبحث العلمي، فقد تم تحديد موعد فتح وغلق باب التسجيل، وكذلك التخصصات المطلوبة، حيث يتم التسجيل الكترونيا من المنزل من خلال المنصة الرسمية للجامعة ويتم متابعة حالة الطلب أيضاً بشكل الكتروني لتسهيل إجراءات التواصل.

موعد التسجيل في برنامج الدراسات العليا جامعة القصيم

أعلنت عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي عن فتح باب القبول في برنامج الدراسات العليا لتخصص الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي 1446 بدءاً من يوم الأحد رابع أيام شهر ذي الحجة من العام الميلادي 1445 ويستمر التسجيل حتى يوم السبت الموافق لتاريخ الرابع والعشرين من الشهر ذاته وفقاً للعام الهجري 1445.

برامج الماجستير والدكتوراه بجامعة القصيم

وضحت إدارة جامعة القصيم تفاصيل برنامج الماجستير والدكتوراه حيث تم طرح ما يقارب 86 برنامج دراسي في العام الجديد 1446، و تتضمن تلك البرامج كافة التخصصات العلمية داخل الجامعة، والجدير بالذكر تقديم مقاعد دراسية مجانية للطلاب الفائقين في البرامج الدراسية وتتمثل البرامج الدراسية في:

20 برنامجًا في الدكتوراه هذا بالإضافة إلى برنامج دكتوراه العلوم في طب أسنان الأطفال.

66 برنامجًا للماجستير هذا بالإضافة إلى برنامج علوم الرياضة والنشاط البدني.

شروط القبول لطلاب المنح الداخلية جامعة القصيم

وضحت عمادة القبول والتسجيل أبرز شروط القبول بالنسبة لطلاب المنح الداخلية، حيث تتمثل الشروط في: