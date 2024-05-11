هل يوجد تعارض بين السجل التجاري و ودعم الضمان الاجتماعي؟ الموارد البشرية تجيب 

أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تساؤل هل يؤثر وجود سجل تجاري على الضمان الاجتماعي؟ الذي طرحه أحد المستفيدين الراغبين في معرفة تفاصيل تأثير السجل التجاري على الدعم خشية انقطاع الدعم أو توقفه نتيجة مخالفة بنود الصرف، لذا يستقبل الضمان الاجتماعي كافة الاستفسارات والتساؤلات ويجيب عليها بصدر رحب.

هل يوجد تعارض بين السجل التجاري و ودعم الضمان الاجتماعي؟

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استمرار صرف الدعم من برنامج الضمان الاجتماعي طالما لم يبلغ المستفيد الحد المانع للصرف، وأكدت على عدم وجود تعارض في حال امتلاك سجل تجاري طالما أن العوائد الربحية لم تتخطى قيمة الحد المانع المعلن عنه بقيمة خمسة آلاف ريال سعودي.

سلم رواتب المستفيدين من دعم الضمان

فيما يلي نوضح قيمة الدعم بشكل دقيق للمستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي على حسب عدد أفراد الأسرة:

1320 ريال سعودي هو راتب الفرد الواحد المستقل.

1980ريال سعودي الأسرة المكونة من فردين.

2640 للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد.

3300 ريال سعودي هو راتب الأسرة السعودية المكونة من أربعة أفراد

3960 ريال سعودي راتب الأسرة السعودية المكونة من خمسة أفراد.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

أعادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بأبرز شروط تسجيل المواطن السعودي في دعم الضمان الاجتماعي، حيث تتمثل تلك الشروط في: