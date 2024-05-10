معجنات هشة القرص الفلاحي الطرية بمقادير اقتصادية أحلى من الأفران بكتير

القرص الفلاحي الطرية من أجمل المعجنات سريعة التحضير ومكوناتها نجدها متوفرة في كل مطبخ وهي لذيذة الطعم والرائحة وقوامها خفيف وهش، ولها قيمة غذائية عالية مفيدة لصحة الجسم، كما تتميز بسهولة تحضيرها مما يجعل الكثير من ربات البيوت يصنعها بكل سهولة بدل من شرائها من المخابز بسعر غالي، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بمقادير اقتصادية مضبوطة أحلى من الأفران بكتير.

مكونات عمل القرص الفلاحي الطرية

تتكون القرص من مقادير بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ثلاث أكواب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب حليب سائل.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ملعقتان كبيرتان من السمنة.

فنجان صغير من الرائب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير القرص الفلاحي الطرية بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الحليب، والسكر، والماء، والخميرة ونقلبهم مع بعض جيداً. نغطي الوعاء ويترك لمدة ربع ساعة حتى تتفاعل الخميرة مع المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيت، والسمنة، والرائب، والملح وندمج المكونات مع بعضها حتى تتجانس بالمضرب اليدوي. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق للخليط ونقلب باستمرار حتى يختفي الدقيق، ثم نقوم بعجن الخليط باليد حتى تصبح العجينة متماسكة ناعمة الملمس. نغطي العجين ويترك في درجة حرارة حتى يتضاعف حجمه ويصبح جاهز للتشكيل.

طريقة تشكيل القرص الفلاحي

بعد أن يختمر العجين نقوم بتشكيله إلي كرات متوسطة الحجم، ثن نحضر صينية مدهونة بالزيت ونرص عليها القرص بعد تشكيله، ثم نقوم بضغط على دوائر العجين حتي تصبح مثل القرص، نقوم بدهن وجه القرص بالحليب ونرش عليها السمسم ونتركها على الصواني حتى لا يتضاعف حجمها، نضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون ثم نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً وتقدم بألف هنا.