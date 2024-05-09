نزلها حالًا وسلي أطفالك بأحلى الأفلام الكرتونية “تردد قناة توم وجيري الجديد 2024” على نايل سات

تزايدت معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تردد قناة توم وجيري الجديد بعد مقاومة إدارة القناة بنقل التردد الخاص بها بهدف تحسين جودتها حيث تعتبر قناة توم وجيري الان هي من القنوات الرائجة بسبب محتواها المتميز وبسبب الجودة العالية التي تقدم محتواها من خلالها حيث ان ادارة القناة اتاحت امكانية استقبال تردداتها عبر القمر الصناعي نايل سات وعبر القمر الصناعي عرب سات ويمكنكم الاطلاع على جميع البيانات التي تمكنهم من استقبال قناة توم وجيري من خلال متابعة هذا المقال.

تردد قناة توم وجيري الجديد

يمكنكم مشاهدة جميع الأفلام الكرتونية والاغاني والاناشيد الشهيرة مجانا 100% دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية بجودة عالية عبر القمر الصناعي نايل سات عبر شاشة قناة توم وجيري حيث انهم يمكنكم الاطلاع على جميع البيانات التي تمكنكم من استقبال التردد عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات الموضحة في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

إسم القناة على الرسيفر: قناة توم وجيري.

تردد القناة:12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

يمكن لجميع الاباء والأمهات الباحثين عن تردد قناة توم وجيري الراغبين مستقبل التردد الجديد الخاص بها عبر القمر الصناعي عرب سات اطلاع على بيانات القناة من خلال النقاط التالية: