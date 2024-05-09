رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2024 “هنـــا” هتستلمها على المفتاح

تعتبر شقق الاسكان الاجتماعي من اهم برامج الدعم التي تقدم للمواطنين لذلك يتساءل قطاع كبير جدا منهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي باستخدام الرقم القومي لعام 2022 حيث يريدون ايضا الاطلاع على كيفية حجز الوحدة السكنية الجديدة التي من المفترض أن يتم طرحها في خلال الفترة القادمة تابعوا معي هذا المقال للحصول على جميع المعلومات التي تخص شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي 2024

يمكنكم من خلال النقاط التالية الدخول مباشرة على رابط الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي لمعرفة خطوات الاستعلام:

ادخل أولا على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طريق النقر على هذا الرابط.

انقر على ايقونة الاستعلام عن طلبات التخصيص.

قم بتحديد المشروع الذي تريد حجز وحدة سكنية به.

اكتب البيانات المطلوبة منك.

اكتب الرقم القومي مكون من 14 رقما المدونة على البطاقة الشخصية.

انقر على ايقونة الاستعلام.

الاوراق المطلوبة لحجز شقق الاسكان الاجتماعي

تم الاعلان من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بعض الأوراق التي يجب إحضارها مع المتقدم حتى يتم قبوله لحجز شقق الاسكان الاجتماعي حيث يمكنكم الإطلاع على هذه الأوراق من خلال النقاط التالية: