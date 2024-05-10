اتفرج براحتك على البرامج الوثائقية.. تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024

كثرت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية حول معرفة تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات، ولأنها من أشهر القنوات الفضائية الوثائقية التي حصلت على اهتمام كبير عالمياً طوال الأعوام الماضية، ويرجع هذا الإهتمام إلى ما تقدمه القناة من برامج وثائقية متنوعة تختص بالسفر والطبيعية والحيوانات والثقافات المختلفة عبر الزمن، وتعلق العديد من الكبار والصغار أيضا بمشاهدة القناة بصورة يومية.

تردد ناشيونال جيوغرافيك نايل سات الجديد

ظهرت قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات الجديد لأول مرة عام 2009 ميلادياً، وتخصصت القناة في تقديمها للبرامج الوثائقية بأعلى جودة للصوت والصورة.

التردد : 11411.

الأستقطاب : أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

التشفير مفتوح.

الجودة HD.

تردد ثاني للقناة بجودة SD:

التردد 12226.

الأستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

التشفير مفتوح.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك العديد من البرامج المتنوعة التي تتعلق بالعلوم والسفر والحياة البرية والمغامرات وغيرها من البرامج الأخرى، ومن أفضل البرامج التي تقدمها القناة هي:-

مباني سيئة مع دانييل أشفيل.

الحياة في الجليد.

طريق النمر.

رحلة عبر الصين.

أسرار الفيلة.

هاوٍ كلاسيكي.

السيطرة على الحشد الشعبي.

رحلات الحيوانات المُذهلة.

الهند من الأعلى.

أسرار الأخطبوط.

طريقة تثبيت تردد ناشيونال جيوغرافيك

لكي تستطيع تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات الجديد يجب عليك إتباع الخطوات الآتية:-