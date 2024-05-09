التعليم السعودي يوضح.. ماهي صحة أخبار تبكير موعد الاختبارات النهائية الفصل الثالث 1445، والإعلان عن العام الدراسي الجديد

‏حقيقة تبكير موعد الاختبارات النهائية الفصل الثالث 1445، في الساعات القليلة الماضية انتشرت الكثير من الأخبار عن تقديم موعد امتحانات الفصل النهائي وهو الفصل الثالث في المملكة العربية السعودية، مما أثار القلق في نفوس الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بسبب عدم الاستعداد للامتحانات في الوقت الحالي، ولكن قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتوضيح كافة التفاصيل على المواقع الرسمية الخاصة بها حرصًا منها على إزالة التوتر والقلق من نفوس كافة الطلاب حتى يتمكنوا من الاستعداد بشكل مثالي لكافة الامتحانات سواء كانت الامتحانات العملية أو الامتحانات التحريرية.

حقيقة تبكير موعد الاختبارات النهائية الفصل الثالث 1445 في السعودية

أصدرت وزارة التعليم السعودية بيانًا رسميًا تنفي فيه شائعات تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تبكير موعد الاختبارات النهائية للفصل الثالث 1445، وأكدت الوزارة أن موعد الاختبارات النهائية لا يزال كما هو محدد مسبقًا في التقويم الدراسي المعتمد لل عام 1445 هـ، أما فيما يتعلق بحالة التقديم فهي ستحدث فقط في مكة المكرمة بسبب موسم الحج ولكن جميع مناطق المملكة العربية السعودية لازالت المواعيد كما هي وإليك الجدول الزمني المعتمد للاختبارات النهائية للفصل الثالث 1445 في السعودية:

الاختبارات العملية والشفوية: تبدأ من يوم 20 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 2 يونيو 2024 م.

الاختبارات التحريرية: تبدأ من يوم 27 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 9 يونيو 2024 م.

موعد العام الدراسي 1446

بعد الاختبارات النهائية الفصل الثالث 1445، يبدأ العام الدراسي 1446 في السعودية يوم الأحد الموافق 14 صفر 1446 هـ، الموافق 18 أغسطس 2024 م، وقد أعلنت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي لعام 1446 هـ، والذي يتضمن 3 فصول دراسية مع وجود إجازتين طويلتين في الفصل الدراسي الأول: