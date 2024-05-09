عاجل.. الداخلية تعلن عن عقوبة مخالفي الحج بدون تصريح؟ والأجراءات لتجنب مخالفة أنظمة الحج

العقوبات على مخالفي الحج بدون تصريح، مع اقتراب موسم الحج واستعداد كافة الحجاج لدخول مكة المكرمة والاستمتاع بأداء الحج بشكل هادئ وملي بالسكينة والراحة قامت المملكة العربية السعودية بالتأكيد على ضرورة حصول الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح رسمي قبل قدومهم إلى المملكة، وذلك للحفاظ على تنظيم الحج وضمان سلامة وأمن جميع الحجاج حتى يستطيع جميع الحجاج القادمين لزيارة بيت الله الحرام أن ينعموا بالهدوء والسكينة دون أي مشكلة قد تسبب عرقلة أداء هذه الفريضة.

العقوبات على مخالفي الحج بدون تصريح

‏قامت المملكة العربية السعودية بوضع قوانين صارمة جدا لمن يخالف شروط أداء الحج:

تفرض على كل من يتم ضبطه داخل حدود مكة المكرمة والأماكن المقدسة دون تصريح حج غرامة مالية بقيمة 10,000 ريال سعودي.

و يتم ترحيل المخالفين من المقيمين في المملكة إلى بلادهم، مع منعهم من دخول المملكة مرة أخرى لفترات محددة ويتم تحديدها على حسب نظام المخالفات.

في حال تكرار المخالفة، قد يُعاقب المخالف بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر ويتم فرض عليهم غرامة قد تصل قيمتها إلى 50,000 ريال.

يمكن الإبلاغ عن مخالفي الحج بدون تصريح على الرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

نصائح لتجنب مخالفة الحج بدون تصريح

‏يمكن أن يتم تجنب كافة المخالفات والغرامات كالتالى: