عودة ايبكس إلى ساحة الألعاب الأسطورية.. طريقة تحميل Apex Legends Mobile 2024 لعبة ليجيند موبايل على الأندرويد والأيفون

لعبة Apex Legends الشهيرة أخيرًا أصبحت متاحة على الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها بنسخة مخصصة لهم تحت اسم ايبكس ليجيند، حتي يتمكن جميع اللاعبين من خوض تجربة إطلاق نار على الأعداء والقيام باستخدام مجموعة كبيرة جدًا من الأسلحة المتطورة ومشاركة العديد من الفرق القتالية حتى يتم الفوز بالنهاية، وسوف تستمتع بكل هذه الأمور من خلال شاشة التلفون الصغيرة الخاصة بك دون الحاجة إلى الاستعانة بالحاسوب الضخم.

ما هي Apex Legends Mobile؟

تعتبر Apex Legends Mobile نسخة محمولة معدلة بعناية من الشركة الخاصة بها من لعبة ايبكس ليجيند الأصلية وهي من الألعاب الشهيرة جدا على الكمبيوتر وتتميز اللعبة:

‏يمكنك القيام باختيار شخصيتك داخل اللعبة بشكل مميز جدا وفقًا لكافة الأساطير الموجودة بها.

‏ينزل إلى ساحة المعركة عدد كبير جدا من اللاعبين يصل عددهم 60 لاعب يتم تقسيم هؤلاء اللاعبين إلى فرق وكل فرقة تتحدى بعضها حتى يتم الفوز في النهاية من قبل الفريق واحد ويتم إعلان النتيجة بعد ذلك.

‏طريقة تحميل اللعبة لأجهزة الأندرويد

‏اتبع الخطوات التالية لتحميل اللعبة على جهازك:

افتح متجر Google Play .

ابحث عن Apex Legends Mobile.

انقر على كلمة تثبيت.

انتظر لبعض الوقت لحين اكتمال عملية التنزيل.

افتح أيقونة اللعبة واستمتع بالتجربة الرائعة على الهاتف الخاص بك .

‏طريقة تحميل اللعبة لأجهزة الـ iPhone

‏يمكن بخطوات بسيطة كالتالي أن يتم تحميل اللعبة على كافة الأجهزة: